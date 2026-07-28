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Quando será o sorteio da Champions League 2026/27? Veja data e como funciona

Competição mantém formato com 36 equipes e tabela única

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 12:00
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Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)
Troféu da Champions League (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

A Uefa já definiu a data do sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27. A cerimônia será realizada no dia 27 de agosto de 2026 e definirá o caminho das 36 equipes classificadas para a principal competição de clubes da Europa.

Pelo terceiro ano consecutivo, o torneio será disputado no novo formato, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma fase de liga. Cada equipe conhecerá os oito adversários que enfrentará na etapa inicial da competição.

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Como será o sorteio da Champions League?

As 36 equipes participantes serão divididas em quatro potes, com nove clubes em cada um. A distribuição é feita de acordo com o coeficiente oficial da Uefa.

Durante o sorteio, um software especializado definirá os confrontos de cada clube. Ao fim do processo, cada equipe terá oito adversários diferentes, seguindo os seguintes critérios:

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  • Dois adversários de cada um dos quatro potes;
  • Quatro partidas como mandante e quatro como visitante;
  • Nenhum clube poderá enfrentar equipes do mesmo país nesta fase.

Diferentemente do antigo formato, os clubes não disputarão partidas de ida e volta contra um mesmo adversário. Cada confronto será único.

Como funciona a fase de liga?

A antiga fase de grupos foi extinta e deu lugar a uma tabela única, reunindo os 36 participantes da Champions League.

Após as oito rodadas, os clubes serão classificados de acordo com a pontuação conquistada.

A divisão para a fase seguinte será a seguinte:

  1. 1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;
  2. 9º ao 24º lugar: disputam um playoff eliminatório, em jogos de ida e volta, pelas oito vagas restantes nas oitavas;
  3. 25º ao 36º lugar: são eliminados da competição, sem transferência para a Europa League.

Formato aumenta número de jogos

O modelo adotado pela Uefa ampliou o número de partidas da fase inicial e tornou a disputa mais ampla em relação ao antigo modo de fase de grupos convencional. Em vez de enfrentar apenas três adversários, como acontecia na fase de grupos, cada equipe agora mede forças contra oito rivais diferentes, aumentando a variedade de confrontos e o equilíbrio na classificação.

O sorteio do dia 27 de agosto definirá todos os duelos da fase de liga, dando início ao calendário da Champions League 2026/27 e traçando o caminho dos favoritos na busca pelo título europeu.

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Equipes classificadas para a fase de liga da Champions League 2026/27

Alemanha (4)

  1. Bayern de Munique (campeão da Bundesliga)
  2. Borussia Dortmund (vice-campeão)
  3. RB Leipzig (3º colocado)
  4. Stuttgart (4º colocado)

Bélgica (1)

  • Club Brugge (campeão do Campeonato Belga)

Espanha (5)

  1. Barcelona (campeão de LaLiga)
  2. Real Madrid (vice-campeão)
  3. Villarreal (3º colocado)
  4. Atlético de Madrid (4º colocado)
  5. Betis (5º colocado)

França (3)

  1. PSG (campeão da Ligue 1)
  2. Lens (vice-campeão)
  3. Lille (3º colocado)

Inglaterra (5)

  1. Arsenal (campeão da Premier League)
  2. Manchester City (vice-campeão)
  3. Manchester United (3º colocado)
  4. Aston Villa (4º colocado)
  5. Liverpool (5º colocado)

Itália (4)

  1. Inter de Milão (campeã da Serie A)
  2. Napoli (vice-campeão)
  3. Roma (3º colocada)
  4. Como (4º colocado)

Países Baixos (2)

  • PSV (campeão da Eredivisie)
  • Feyenoord (vice-campeão)

Portugal (2)

  • Porto (campeão da Liga Portugal)
  • Sporting (vice-campeão)

Tchéquia (1)

  • Slavia Praga (campeão do Campeonato Tcheco)

Turquia (1)

  • Galatasaray (campeão da Süper Lig)

Ucrânia (1)

  • Shakhtar Donetsk (campeão do Campeonato Ucraniano)
Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League (Foto: Reprodução X)

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