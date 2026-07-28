Al-Hilal pode quebrar recorde de Neymar com oferta por atacante do Bayern
O atacante Luis Díaz é alvo do Al-Hilal, da Arábia Saudita
O Al-Hilal planeja uma investida monumental para tirar o atacante Luis Díaz do Bayern de Munique. O clube saudita estuda apresentar uma proposta na casa dos 120 milhões de euros (cerca de R$ 700 milhões) pelo colombiano. Se concretizado nos valores especulados pela emissora Sky, o negócio se tornará a maior transferência da história da Saudi Pro League, superando os 90 milhões de euros pagos pelo próprio time de Riade ao Paris Saint-Germain por Neymar, em agosto de 2023.
Para convencer o jogador de 29 anos, a diretoria alviceleste oferece um salário líquido de 25 milhões de euros por temporada — o dobro do seu vencimento atual na Alemanha. No entanto, a missão não é simples: tanto o ponta quanto a diretoria do Bayern priorizam a permanência do jogador em Munique para a sequência do trabalho.
O interesse da equipe comandada por Simone Inzaghi no futebol do colombiano não é recente. Os sauditas tentaram a contratação do atacante quando ele ainda defendia o Liverpool, mas o projeto esportivo dos bávaros pesou na decisão do atleta, que trocou Anfield pela Bundesliga. Agora, o investimento em Díaz surge como um dos principais alvos para o ataque saudita, que recentemente investiu 65 milhões de euros na chegada do holandês Crysencio Summerville.
➡️ CONFIRA OS DETALHES DA CHEGADA DE SUMMERVILLE AO AL-HILAL
Números de Luis Díaz na temporada pelo Bayern
- Gols: 26
- Assistências: 23
Desempenho pela Colômbia na Copa do Mundo
- Jogos: 5
- Gol: 1
- Assistência: 1
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligasHá 2 minutos
Fora de Campo
Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'Há 5 minutos
Futebol Internacional
Quando será o sorteio da Champions League 2026/27? Veja data e como funcionaHá 12 minutos
Futebol Internacional
Raphinha vê forte concorrência no Barcelona e tem futuro indefinidoHá 30 minutos
Futebol Internacional
Conheça Dastan Satpayev, promessa que marcou o primeiro gol da era Xabi Alonso no ChelseaHá 43 minutos
Futebol Internacional
Itália anuncia Roberto Mancini como novo técnico da seleçãoHá 1 hora
Mais LANCE!