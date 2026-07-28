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Al-Hilal pode quebrar recorde de Neymar com oferta por atacante do Bayern

O atacante Luis Díaz é alvo do Al-Hilal, da Arábia Saudita

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:43
Atualizado há 18 minutos
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Neymar tem recorde de contratação mais cara do futebol saudita ameaçado (Foto: Divulgação)

O Al-Hilal planeja uma investida monumental para tirar o atacante Luis Díaz do Bayern de Munique. O clube saudita estuda apresentar uma proposta na casa dos 120 milhões de euros (cerca de R$ 700 milhões) pelo colombiano. Se concretizado nos valores especulados pela emissora Sky, o negócio se tornará a maior transferência da história da Saudi Pro League, superando os 90 milhões de euros pagos pelo próprio time de Riade ao Paris Saint-Germain por Neymar, em agosto de 2023.

Neymar Al-Hilal (Foto: Atta KENARE / AFP)
Neymar jogando pelo Al-Hilal (Foto: Atta KENARE / AFP)

Para convencer o jogador de 29 anos, a diretoria alviceleste oferece um salário líquido de 25 milhões de euros por temporada — o dobro do seu vencimento atual na Alemanha. No entanto, a missão não é simples: tanto o ponta quanto a diretoria do Bayern priorizam a permanência do jogador em Munique para a sequência do trabalho.

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O interesse da equipe comandada por Simone Inzaghi no futebol do colombiano não é recente. Os sauditas tentaram a contratação do atacante quando ele ainda defendia o Liverpool, mas o projeto esportivo dos bávaros pesou na decisão do atleta, que trocou Anfield pela Bundesliga. Agora, o investimento em Díaz surge como um dos principais alvos para o ataque saudita, que recentemente investiu 65 milhões de euros na chegada do holandês Crysencio Summerville.

➡️ CONFIRA OS DETALHES DA CHEGADA DE SUMMERVILLE AO AL-HILAL

Números de Luis Díaz na temporada pelo Bayern

  1. Gols: 26
  2. Assistências: 23

Desempenho pela Colômbia na Copa do Mundo

  1. Jogos: 5
  2. Gol: 1
  3. Assistência: 1
Luis Díaz apresentado no Bayern
Luis Díaz vive o auge da carreira atuando pelo Bayern (Foto: Reprodução/Bayern de Munique)

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