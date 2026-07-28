Conheça Dastan Satpayev, promessa que marcou o primeiro gol da era Xabi Alonso no Chelsea Atacante cazaque balança as redes em amistoso na Austrália

O Chelsea iniciou oficialmente a era Xabi Alonso com vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, na Austrália, pela Sydney Super Cup. O resultado, porém, ficou marcado por outro motivo: o primeiro gol do novo ciclo foi marcado pelo atacante Dastan Satpayev, de apenas 17 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol do Cazaquistão.

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Logo aos seis minutos de partida, o jovem recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e finalizou no ângulo para abrir o placar. A jogada envolveu apenas sete passes desde a defesa e serviu como o cartão de visitas ideal para um jogador que sequer é, oficialmente, atleta do Chelsea.

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Apesar de já treinar com o elenco principal durante a pré-temporada, Satpayev só poderá ser registrado pelo clube inglês em agosto, quando completa 18 anos. Até lá, a equipe recebeu autorização especial para utilizá-lo durante a preparação para a temporada.

Promessa lapidada no Kairat

Nascido em Almaty, Dastan Satpayev ingressou na base do Kairat aos oito anos e rapidamente passou a chamar atenção pelas atuações nas categorias inferiores. Nas temporadas de 2023 e 2024 da QJ League, principal competição de base do país, somou 27 gols e 10 assistências em 28 partidas, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição.

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A estreia no profissional aconteceu ainda em 2024, mas foi em 2025 que o atacante explodiu. Em sua primeira temporada completa pelo Kairat, marcou 19 gols em 41 partidas, passou a atuar regularmente na liga nacional e também ganhou destaque nas competições continentais.

Na Champions League, tornou-se o jogador mais jovem da história do futebol cazaque a disputar e marcar um gol em uma competição organizada pela Uefa. Poucos meses depois, voltou a quebrar recordes ao balançar as redes na fase de liga do torneio, tornando-se o primeiro atleta do país a marcar na principal competição europeia.

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Em 2026, antes da transferência definitiva, manteve o bom desempenho ao marcar sete gols em 15 partidas pelo campeonato nacional.

Dastan Satpayev foi revelado pelo Kairat (Foto: Reprodução/Instagram @f.c.kairat)

Chelsea antecipou chegada da joia

O potencial apresentado ainda no Kairat fez o Chelsea agir rapidamente. Em fevereiro de 2025, o clube inglês acertou a contratação do atacante por cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,2 milhões), mas o acordo previa que ele permaneceria no futebol cazaque até completar a maioridade.

Mesmo sem poder registrá-lo oficialmente, o Chelsea conseguiu autorização para integrar o jogador aos treinamentos de pré-temporada sob o comando de Xabi Alonso. Antes mesmo do amistoso na Austrália, o atacante já havia participado das atividades em Cobham e de um jogo-treino com portões fechados.

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O desempenho diante do Western Sydney Wanderers reforçou a impressão positiva deixada desde sua chegada.

Dastan Satpayev em ação pelo Chelsea em amistoso de pré-temporada (Foto: Saeed Khan / AFP)

Mais uma aposta no modelo do Chelsea

A chegada de Satpayev reforça uma política que marcou os últimos anos do Chelsea. Desde a aquisição do clube pela BlueCo, os Blues passaram a investir fortemente em jovens jogadores com potencial de desenvolvimento e valorização, contratando atletas antes mesmo de atingirem o auge da carreira.

Nomes como Estêvão, Kendry Páez, Dário Essugo, Mamadou Sarr, Jamie Gittens e Liam Delap seguiram essa estratégia. Agora, Dastan Satpayev tenta repetir o caminho das principais joias do elenco e aproveitar a oportunidade oferecida por Xabi Alonso para conquistar espaço na equipe principal.

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Comparado no Cazaquistão a Kylian Mbappé pela velocidade e, em outros momentos, a Sergio Agüero pelo estilo de jogo, o atacante chega cercado de expectativa. O primeiro passo já foi dado: marcar o primeiro gol da nova era do Chelsea.

Dastan Satpayev em ação pelo Chelsea em amistoso de pré-temporada (Foto: Saeed Khan / AFP)

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