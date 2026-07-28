Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1 fecham dia 1º de setembro; Premier League fecha dia 31 de agosto

O mercado de transferências do futebol europeu continua movimentando os principais clubes do continente durante a preparação para a temporada 2026/27. Com negociações em andamento, cada liga tem um prazo específico para registrar contratações e vendas, com o fechamento concentrado entre 31 de agosto e 1º de setembro.

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Embora o mercado tenha sido aberto em datas diferentes ao longo de junho e julho, o encerramento acontece praticamente ao mesmo tempo nas cinco principais ligas da Europa. A exceção fica por conta da Premier League, que terá um prazo distinto em relação a La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

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Quando fecha a janela nas principais ligas?

Os clubes ingleses terão até 31 de agosto para concluir suas negociações. Já Espanha, Itália, França e Alemanha encerram o período de transferências no dia 1º de setembro, data que concentra o tradicional "deadline day" em boa parte da Europa.

Confira o calendário:

Premier League (Inglaterra): 15 de junho a 31 de agosto

15 de junho a La Liga (Espanha): 1º de julho a 1º de setembro

1º de julho a Serie A (Itália): 29 de junho a 1º de setembro

29 de junho a Bundesliga (Alemanha): 1º de julho a 1º de setembro

1º de julho a Ligue 1 (França): 1º de julho a 1º de setembro

João Gomes anunciado pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)

O que acontece depois do fechamento?

Com o fim da janela de verão, as equipes ficam impedidas de registrar novos atletas até a reabertura do mercado no início de 2027, quando será realizada a janela de início de ano.

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Isso significa que as últimas semanas de agosto costumam concentrar grande parte das movimentações do mercado europeu. Negociações iniciadas meses antes normalmente são concluídas próximo ao prazo final, enquanto clubes também aproveitam o período para buscar oportunidades de última hora ou liberar jogadores que perderam espaço no elenco.

Em alguns campeonatos, a documentação enviada antes do encerramento permite que determinadas operações sejam finalizadas horas depois do prazo oficial, desde que os trâmites tenham sido iniciados dentro do período regulamentar.

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Por que as datas são diferentes?

Apesar da proximidade entre os calendários, cada federação nacional estabelece seu próprio período de registro de jogadores, respeitando as diretrizes da Fifa. Por isso, algumas ligas iniciam e encerram a janela em datas ligeiramente distintas.

Neste verão europeu, a Premier League abriu o mercado antes das demais grandes ligas e também terá um fechamento antecipado em relação aos campeonatos de Espanha, Itália, França e Alemanha.

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Além das cinco principais ligas da Europa, outros mercados seguem calendários próprios para o encerramento das inscrições. Em Portugal, a janela permanece aberta até 15 de setembro. Na Turquia, o prazo termina em 4 de setembro, enquanto os Países Baixos fecham o mercado em 2 de setembro. Já a Arábia Saudita terá um período mais longo, com negociações permitidas até 12 de outubro. Fora da Europa, a MLS, dos Estados Unidos, encerra sua janela de transferências em 2 de setembro.

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