Time de Rayan fecha as portas para o Barcelona por talismã
Eli Kroupi é considerada peça central do projeto do clube inglês
O Bournemouth não pretende negociar Eli Kroupi nesta janela de transferências. Apontado como um dos atacantes mais promissores da nova geração francesa e alvo de clubes como Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern de Munique e Manchester City, o jogador de 20 anos foi declarado inegociável pela diretoria dos Cherries, segundo o jornal espanhol "Marca".
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Contratado junto ao Lorient em fevereiro de 2025 por 13 milhões de euros (cerca de R$ 75,4 milhões), o atacante é visto como um dos pilares do projeto esportivo do Bournemouth. A decisão de mantê-lo não está ligada a uma questão financeira, mas sim ao planejamento da equipe, que pretende consolidar-se entre os principais clubes da Premier League.
Kroupi virou peça-chave do novo Bournemouth
A primeira temporada de Kroupi na Inglaterra reforçou a confiança da diretoria. O francês marcou 13 gols em sua estreia na Premier League, tornando-se o jogador com menos de 20 anos que mais balançou as redes na competição durante a última temporada.
O desempenho fez crescer o interesse de diversas potências europeias. O Barcelona chegou a enxergá-lo como uma alternativa para reforçar o ataque, enquanto outros gigantes do continente também monitoraram sua situação. Apesar da procura, o Bournemouth não abriu negociações e sequer cogita estabelecer um valor para uma eventual venda neste mercado.
Para o presidente de operações de futebol do clube, Tiago Pinto, o atacante ocupa um papel estratégico dentro da equipe e faz parte do planejamento de médio e longo prazo.
Mudança de postura no mercado
A permanência de Kroupi representa uma mudança importante na estratégia do Bournemouth. Nos últimos anos, o clube inglês ficou conhecido por negociar seus principais jogadores com equipes de maior poder financeiro, mas a intenção agora é interromper esse ciclo.
Somente na última temporada, os Cherries arrecadaram 310,4 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) em vendas. Entre as principais negociações estiveram as saídas de Antoine Semenyo para o Manchester City, Ilya Zabarnyi para o Paris Saint-Germain, Dean Huijsen para o Real Madrid, Milos Kerkez para o Liverpool e Dango Ouattara para o Brentford.
A receita obtida com essas transferências deu ao clube uma situação financeira confortável, diminuindo a necessidade de negociar seus principais ativos a cada janela.
Objetivo é consolidar projeto esportivo
A diretoria entende que chegou o momento de priorizar estabilidade esportiva em vez de grandes lucros com transferências. A ideia é manter a base do elenco e construir uma equipe capaz de permanecer entre os protagonistas da Premier League, deixando para trás a imagem de clube vendedor.
Nesse contexto, Kroupi simboliza a nova filosofia do Bournemouth. Jovem, valorizado e já consolidado como um dos principais nomes da equipe, o atacante é tratado como peça fundamental para os próximos anos.
Assim, qualquer clube interessado em sua contratação terá de adiar os planos. Pelo menos nesta janela, as portas do Dean Court seguem fechadas para a saída da principal promessa ofensiva do Bournemouth.
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