Time de Rayan fecha as portas para o Barcelona por talismã Eli Kroupi é considerada peça central do projeto do clube inglês

O Bournemouth não pretende negociar Eli Kroupi nesta janela de transferências. Apontado como um dos atacantes mais promissores da nova geração francesa e alvo de clubes como Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern de Munique e Manchester City, o jogador de 20 anos foi declarado inegociável pela diretoria dos Cherries, segundo o jornal espanhol "Marca".

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Contratado junto ao Lorient em fevereiro de 2025 por 13 milhões de euros (cerca de R$ 75,4 milhões), o atacante é visto como um dos pilares do projeto esportivo do Bournemouth. A decisão de mantê-lo não está ligada a uma questão financeira, mas sim ao planejamento da equipe, que pretende consolidar-se entre os principais clubes da Premier League.

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Kroupi virou peça-chave do novo Bournemouth

A primeira temporada de Kroupi na Inglaterra reforçou a confiança da diretoria. O francês marcou 13 gols em sua estreia na Premier League, tornando-se o jogador com menos de 20 anos que mais balançou as redes na competição durante a última temporada.

O desempenho fez crescer o interesse de diversas potências europeias. O Barcelona chegou a enxergá-lo como uma alternativa para reforçar o ataque, enquanto outros gigantes do continente também monitoraram sua situação. Apesar da procura, o Bournemouth não abriu negociações e sequer cogita estabelecer um valor para uma eventual venda neste mercado.

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Para o presidente de operações de futebol do clube, Tiago Pinto, o atacante ocupa um papel estratégico dentro da equipe e faz parte do planejamento de médio e longo prazo.

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United (Foto: Reprodução / X)

Mudança de postura no mercado

A permanência de Kroupi representa uma mudança importante na estratégia do Bournemouth. Nos últimos anos, o clube inglês ficou conhecido por negociar seus principais jogadores com equipes de maior poder financeiro, mas a intenção agora é interromper esse ciclo.

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Somente na última temporada, os Cherries arrecadaram 310,4 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) em vendas. Entre as principais negociações estiveram as saídas de Antoine Semenyo para o Manchester City, Ilya Zabarnyi para o Paris Saint-Germain, Dean Huijsen para o Real Madrid, Milos Kerkez para o Liverpool e Dango Ouattara para o Brentford.

A receita obtida com essas transferências deu ao clube uma situação financeira confortável, diminuindo a necessidade de negociar seus principais ativos a cada janela.

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Objetivo é consolidar projeto esportivo

A diretoria entende que chegou o momento de priorizar estabilidade esportiva em vez de grandes lucros com transferências. A ideia é manter a base do elenco e construir uma equipe capaz de permanecer entre os protagonistas da Premier League, deixando para trás a imagem de clube vendedor.

Nesse contexto, Kroupi simboliza a nova filosofia do Bournemouth. Jovem, valorizado e já consolidado como um dos principais nomes da equipe, o atacante é tratado como peça fundamental para os próximos anos.

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Assim, qualquer clube interessado em sua contratação terá de adiar os planos. Pelo menos nesta janela, as portas do Dean Court seguem fechadas para a saída da principal promessa ofensiva do Bournemouth.

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