Destaque na Espanha, ex-Flamengo aponta Barcelona como único destino possível

Vivendo um dos melhores momentos da carreira no Real Betis, Natan deixou claro que só pretende deixar o clube para dar um salto esportivo. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o zagueiro brasileiro vê o Barcelona como o único destino capaz de convencê-lo a trocar a equipe andaluza.

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Após chegar por empréstimo junto ao Napoli, Natan foi adquirido em definitivo pelo Betis por 9 milhões de euros. Desde então, consolidou-se como titular no sistema de Manuel Pellegrini e teve papel importante na campanha que garantiu o retorno do clube à Champions League após duas décadas.

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Natan tem o perfil que o Barcelona procura

De acordo com o Mundo Deportivo, o nome do defensor já foi apresentado ao Barcelona, que analisa alternativas para reforçar o setor defensivo. O Betis, por sua vez, só aceitaria negociar o jogador por cerca de 30 milhões de euros fixos, além de 5 milhões em bônus. Com vínculo válido até 2030, o clube tem margem para conduzir as tratativas sem pressa.

Ainda segundo informações da imprensa espanhola, André Cury, empresário de Natan, se reuniu recentemente com Deco, diretor esportivo do Barcelona, para discutir uma possível operação. Apesar do contato, não há proposta oficial na mesa, e as conversas seguem em estágio inicial.

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A diretoria catalã procura zagueiros que se encaixem nas exigências de Hansi Flick. Além da capacidade de construção desde a defesa, o treinador valoriza atletas velozes para atuar em uma linha defensiva avançada. Nesse aspecto, Natan reúne características consideradas ideais.

Canhoto, o brasileiro pode atuar pelos dois lados da zaga e se destaca pela velocidade. Em partidas de La Liga, já registrou picos próximos dos 35 km/h, marca que o coloca entre os defensores mais rápidos da competição.

Natan foi destaque em La Liga (Foto: AFP)

Essa característica ganha ainda mais relevância no modelo de jogo do Barcelona, que frequentemente deixa seus zagueiros expostos em situações de campo aberto. A capacidade de recuperação em velocidade é vista como um diferencial importante para a função.

Atualmente, o elenco blaugrana conta com poucas opções canhotas para o setor. Gerard Martín, lateral de origem, é uma das alternativas utilizadas por Flick, cenário que reforça a busca por um defensor com características específicas para a posição.

Além da velocidade, Natan também se destaca pela qualidade na saída de bola e pelo desempenho defensivo. Na última edição de La Liga, terminou entre os jogadores com maior número de cortes e também apareceu entre os líderes em bloqueios de finalizações. O estilo intenso de marcação também se reflete no elevado número de cartões amarelos acumulados desde sua chegada ao futebol espanhol.

Formado nas categorias de base do Flamengo, o zagueiro teve poucas oportunidades na equipe principal antes de se transferir para o Red Bull Bragantino. Foi no clube paulista que ganhou destaque entre 2021 e 2023, desempenho que lhe abriu as portas do futebol europeu e resultou na transferência para o Napoli.

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