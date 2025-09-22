menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dembélé, Bonmatí e PSG: confira todos os vencedores da Bola de Ouro 2025

Maior premiação do futebol mundial aconteceu nesta segunda-feira (22)

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
14:14
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chegou ao fim mais uma edição da Bola de Ouro, concedida pela revista "France Football", considerada a premiação mais prestigiosa do futebol mundial. A cerimônia, realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, celebrou os principais destaques da temporada 2024/25. A seguir, o Lance! apresenta os vencedores:

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lista dos vencedores da Bola de Ouro ⚽

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21) 👶

🏆 Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

➡️ Troféu Kopa: Saiba quem é o vencedor da temporada 2024/25

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21) 👶

🏆 Vicky López (Barcelona/Espanha)

➡️ Bola de Ouro: meia do Barcelona é eleita melhor jogadora sub-21

Troféu Johan Cruyff (técnica do ano no futebol feminino) 🧢

🏆 Sarina Wiegman (Inglaterra)

➡️ Técnica da Inglaterra supera Arthur Elias e é eleita melhor treinadora do mundo

Troféu Johan Cruyff (técnico do ano no futebol masculino) 🧢

🏆 Luis Enrique (PSG)

➡️ Bola de Ouro: Luis Enrique é premiado como Melhor Treinador do Mundo

Troféu Yashin (melhor goleiro no futebol masculino) 🧤

🏆 Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)

➡️ Bola de Ouro: Donnarumma é eleito o Melhor Goleiro do Mundo

Troféu Yashin (melhor goleira no futebol feminino) 🧤

🏆 Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Troféu Gerd Müller (jogador com mais gols)

🏆 Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)

➡️ Veja os vencedores dos Troféus Gerd Müller e Sócrates

Troféu Gerd Müller (jogadora com mais gols)

🏆 Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)

➡️ Bola de Ouro: artilheira do Barcelona leva troféu Gerd Müller

Clube do Ano (futebol masculino)

🏆 PSG

➡️ Com Botafogo na disputa, veja o vencedor do Clube do Ano

Clube do Ano (futebol feminino)

🏆 Arsenal

➡️ Bola de Ouro: Arsenal é eleito time do ano no futebol feminino

Troféu Sócrates

🏆 Xana Fundacíon, entidade em homenagem à filha do técnico Luis Enrique, do PSG

Melhor jogador

🏆 Ousmane Dembélé (PSG/França)

OUSMANE DEMBÉLÉ
Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)

➡️ Com Raphinha fora do top-3, saiba quem foi o vencedor da Bola de Ouro

3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)

Vinicius Junior em ação na partida do Real Madrid contra o Osasuna, por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)
Vini Jr em ação pelo Real Madrid pela La Liga 2025/26 (Foto: Thomas Coex/AFP)

1️⃣0️⃣ Nuno Mendes (PSG/Portugal)
9️⃣ Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)
8️⃣ Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
7️⃣ Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
6️⃣ Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
5️⃣ Raphinha (Barcelona/Brasil)
4️⃣ Mohamed Salah (Liverpool/Egito)
3️⃣ Vitinha (PSG/Portugal)
2️⃣ Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

➡️ Sem surpresas, saiba quem foi o vencedor da Bola de Ouro

Melhor jogadora

🏆 Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

AITANA BONMATI
Aitana Bonmatí, vencedor da Bola de Ouro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)

➡️ Jogadora do Barcelona é eleita melhor do mundo pela terceira vez

3️⃣0️⃣ Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
2️⃣9️⃣ Steph Catley (Arsenal/Austrália)
2️⃣8️⃣ Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
2️⃣7️⃣ Clara Mateo (Paris FC/França)
2️⃣6️⃣ Lindsey Horan (Lyon/EUA)
2️⃣5️⃣ Emily Fox (Arsenal/EUA)
2️⃣4️⃣ Sofia Cantore (Washington Spirit/Itália)
2️⃣3️⃣ Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
2️⃣2️⃣ Esther Gonzalez (NJ/NY Gotham/Espanha)
2️⃣1️⃣ Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
2️⃣0️⃣ Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
1️⃣9️⃣ Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
1️⃣8️⃣ Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
1️⃣7️⃣ Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
1️⃣6️⃣ Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
1️⃣5️⃣ Sandy Baltimore (Chelsea/França)
1️⃣4️⃣ Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
1️⃣3️⃣ Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
1️⃣2️⃣ Marta (Orlando Pride/Brasil)
1️⃣1️⃣ Claudia Pina (Barcelona/Espanha)

Marta concorre ao prêmio de melhor jogadora no Bola de Ouro
Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira, eleita a melhor jogadora da Copa América de 2025 (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

1️⃣0️⃣ Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
9️⃣ Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
8️⃣ Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
7️⃣ Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
6️⃣ Patricia Guijarro (Barcelona/Espanha)
5️⃣ Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal/Inglaterra)
4️⃣ Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
3️⃣ Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣ Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Critérios da Bola de Ouro 📝

A premiação considera o desempenho ao longo da temporada europeia, abrangendo o segundo semestre de um ano até o primeiro semestre do ano seguinte — uma das mudanças implementadas desde março de 2022. Para a escolha do vencedor, 30 jogadores são indicados à Bola de Ouro, sendo seus nomes submetidos à votação por um corpo jornalístico: 100 profissionais para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país presente no top 100 do ranking da Fifa, ou top 50 na categoria feminina, conta com um jornalista representante na votação do prêmio individual mais prestigioso do futebol mundial. Cada votante elabora um top 10, no qual cada posição atribui uma pontuação específica aos atletas escolhidos.

Três critérios hierárquicos orientam os votos. O principal é o desempenho individual e o impacto decisivo do atleta. Em seguida, são considerados os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, avaliam-se elegância e fair play.

Homenagem 🙏

A edição de 2025 da Bola de Ouro foi marcada por um momento de forte comoção. Os jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva, irmãos que perderam a vida em um trágico acidente de carro em julho, foram homenageados durante a cerimônia. Familiares dos atletas estiveram presentes no Théâtre du Châtelet e acompanharam a exibição de imagens dos dois no telão do evento.

