Internacional monitora pelo menos seis jogadores

Ainda falta o aval do técnico Paulo Pezzolano, apresentado na sexta-feira (19), mas o Internacional monitora pelo menos cinco jogadores para a janela de janeiro e um para a metade do ano. Pelo que apurou o Lance! a partir de informações de colegas brasileiros e estrangeiros, três atletas estão no mercado interno – um deles temos mais informações aqui. Dos outros, um joga na Argentina, outro na Turquia e o terceiro no Azerbaijão. Confira os nomes setor por setor.

Defesa

Dois nomes têm sido acompanhados pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA) mais de perto. Pelo que noticiou o jornalista turco Ekrem Konur, especializado no mercado da bola, o argentino Kevin Lomónaco, atualmente no Independiente-ARG, e o brasileiro Léo Duarte, do Basaksehir-TUR, estão no foco.

Com passagem pelo Bragantino, que comprou seu passe em 2022, Lomónaco é pretendido por seis equipes. A única que chegou a fazer proposta até o momento foi o Tigre-ARG. Estão na briga Inter, Fluminense e quatro times mexicanos Monterrey, Pachuca, América, Cruz Azul. Seu passe é avaliado em 10 milhões de euros.

Kevin Lomónaco na época em que jogou pelo Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Da Europa, pode vir um reforço para o segundo semestre. Trata-se de Léo Duarte, atualmente do Basakshir-TUR. Campeão Brasileiro e da Libertadores com o Flamengo em 2019, o defensor de 29 anos tem seu contrato com o clube turco terminando em junho, podendo assinar pré-contrato a partir de janeiro. Fluminense, Vasco, Corinthians e Colorado estão na briga.

Léo Duarte, zagueiro do Basaksehir-TUR (Foto: Divulgação/Istambul Basaksehir)

Meio-campo

Rebaixado com o Juventude na Série A de 2025, Mandaca é desejo colorado desde a era Roger Machado, como antecipou o jornalista identificado Alexandre Ernst. O volante de 24 anos interessa também Fluminense, Athlético-PR, Botafogo e Bragantino. O Lance! confirmou o interesse pelo atleta, que teria seu passe estipulado em 2 milhões de euros.

Mandaca, volante do Juventude (Foto: Gabriel Tadiotto/EC Juventude)

Outro nome viria do Azerbaijão. Conforme Konur, o alvo é Pedro Bicalho, do Qarabag. Campeão Brasileiro em 2022 com o Palmeiras, o meia de 24 anos está na equipe do país localizado entre a Europa e a Ásia desde julho deste ano. Seu passe é o mais em conta, 1 milhões de euros, mas é disputado também Braga-POR, Botafogo, Cruzeiro e Sivasspor-TUR.

Pedro Bicalho no Qarabag, do Azerbaijão (Foto: Divulgação/Qarabağ FK)

Ataque

Dois nomes estão na mira colorada – um deles tem interesse de jogar no Beira-Rio. Esse é Pedro Raul. Conforme informações que chegaram ao Lance!, o centroavante nascido em Porto Alegre quer vestir a camisa vermelha pela primeira vez na carreira. Inclusive pretende conversar com o Corinthians alguma forma de liberação. Este ano, esteve no Ceará.

Pedro Raul em partida pelo Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Outro nome é Bruno Rodrigues. O jogador do Palmeiras trabalhou com Pezzolano no Cruzeiro, em 2022, sofreu com lesões no começo da trajetória no Verdão e somente nos últimos meses conseguiu atuar com relativa frequência. A tendência é que Abel Ferreira utilize o jogador com mais regularidade em 2026. Mesmo assim, o Alvirrubro monitora sua carreira.