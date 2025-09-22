menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bola de Ouro: artilheira do Barcelona leva troféu Gerd Muller

Polonesa marcou 46 gols em 49 jogos pelo clube

Ewa Pajor ganhou o troféu Gerd Muller da Bola de Ouro
imagem cameraEwa Pajor, do Barcelona e Polônia, com o prêmio Gerd Muller (Foto: Franck FIFE/AFP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
17:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Artilheira do Barcelona na temporada 2024/2025, Ewa Pajor, levou o troféu Gerd Muller na premiação da Bola de Ouro. A premiação da revista "France Football" aconteceu nesta segunda-feira (22), em Paris.

Relacionadas

Este prêmio é concedido à jogadora com mais gols na temporada, não tendo concorrência com outras atletas. Ele engloba os gols feitos por competições com o clube e com a seleção. Pelo o Barça, marcou 46 em 49 jogos, e com a Polônia, marcou oito.

➡️Bola de Ouro: Arsenal é eleito time do ano no futebol feminino
➡️ Técnica da Inglaterra supera Arthur Elias e é eleita melhor treinadora do mundo

Conheça Ewa Pajor

Aos 28 anos, a atacante polonesa é a referência do ataque no seu time e seleção. Começou a carreira no Medyk Konin, da Plônia, e seu destaque fez com que fosse contratada pelo Wolfsburg, da Alemanha. Ficou no clube por nove temporadas, período em que conquistou a Liga Alemã cinco vezes e nove a Taça da Alemanha.

Em 2024/2025, assinou com o Barcelona, onde se firmou como artilheira logo na primeira temporada. Com o clube catalão, foi campeã da Liga F, da Supercopa e da Taça da Espanha. Neste ano, já marcou quatro vezes nas quatro rodadas o campeonato nacional.

Bola de Ouro Feminina

O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadoras que concorrem ao título de melhor do mundo, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).

O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:

  1. 11 - Claudia Pina
  2. 12 - Marta (Orlando Pride)
  3. 13 - Caroline Graham Hansen
  4. 14 - Barbra Banda
  5. 15 - Sandy Baltimore
  6. 16 - Cristina Girelli
  7. 17 - Temwa Chawinga
  8. 18 - Melchie Dumornay
  9. 19 - Klara Buhl
  10. 20 - Pernille Harder
  11. 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
  12. 22 - Esther Gonzalez
  13. 23 - Johanna Rytting Kaneryd
  14. 24 - Sofia Cantore
  15. 25 - Emily Fox
  16. 26 - Lindsey Heaps
  17. 27 - Clara Mateo
  18. 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
  19. 29 - Steph Catley
  20. 30 - Caroline Weir

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ewa Pajor levou o troféu Gerd Muller na Bola de Ouro (Foto: reprodução)
Ewa Pajor comemora gol pelo Barcelona (Foto: reprodução)

Tudo sobre

