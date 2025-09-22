Bola de Ouro: artilheira do Barcelona leva troféu Gerd Muller
Polonesa marcou 46 gols em 49 jogos pelo clube
Artilheira do Barcelona na temporada 2024/2025, Ewa Pajor, levou o troféu Gerd Muller na premiação da Bola de Ouro. A premiação da revista "France Football" aconteceu nesta segunda-feira (22), em Paris.
Este prêmio é concedido à jogadora com mais gols na temporada, não tendo concorrência com outras atletas. Ele engloba os gols feitos por competições com o clube e com a seleção. Pelo o Barça, marcou 46 em 49 jogos, e com a Polônia, marcou oito.
Conheça Ewa Pajor
Aos 28 anos, a atacante polonesa é a referência do ataque no seu time e seleção. Começou a carreira no Medyk Konin, da Plônia, e seu destaque fez com que fosse contratada pelo Wolfsburg, da Alemanha. Ficou no clube por nove temporadas, período em que conquistou a Liga Alemã cinco vezes e nove a Taça da Alemanha.
Em 2024/2025, assinou com o Barcelona, onde se firmou como artilheira logo na primeira temporada. Com o clube catalão, foi campeã da Liga F, da Supercopa e da Taça da Espanha. Neste ano, já marcou quatro vezes nas quatro rodadas o campeonato nacional.
Bola de Ouro Feminina
O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadoras que concorrem ao título de melhor do mundo, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).
O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:
- 11 - Claudia Pina
- 12 - Marta (Orlando Pride)
- 13 - Caroline Graham Hansen
- 14 - Barbra Banda
- 15 - Sandy Baltimore
- 16 - Cristina Girelli
- 17 - Temwa Chawinga
- 18 - Melchie Dumornay
- 19 - Klara Buhl
- 20 - Pernille Harder
- 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22 - Esther Gonzalez
- 23 - Johanna Rytting Kaneryd
- 24 - Sofia Cantore
- 25 - Emily Fox
- 26 - Lindsey Heaps
- 27 - Clara Mateo
- 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
- 29 - Steph Catley
- 30 - Caroline Weir
