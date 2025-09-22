menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro 2025: Lance! elege vencedor de Melhor Treinador do Ano

Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)

Bola de Ouro exposta em campo (Foto: Angel Martinez/Getty Images)
imagem cameraBola de Ouro exposta em campo (Foto: Angel Martinez/Getty Images)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
12:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, será revelada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes: Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), Treinador do Ano (masculino) e Troféu Yashin. Confira os votos relacionados ao melhor treinador da temporada:

continua após a publicidade

🏆 Confira a votação do Lance!

🎖️ Trófeu de Melhor Treinador da Temporada (Masculino):

  1. Luis Enrique (PSG) - 90,3% dos votos
  2. Arne Slot (Liverpool) - 3,2% dos votos
  3. Hansi Flick (Barcelona) - 3,2% dos votos
  4. Enzo Maresca (Chelsea) - 3,2% dos votos

Luis Enrique desponta como favorito entre os melhores técnicos do ano, após uma temporada histórica. O treinador levou o PSG à glória europeia, conquistando a primeira Champions League da equipe parisiense e apenas a segunda da história para um clube francês. Além disso, alcançou outro feito marcante: a tríplice coroa, consolidando a dominância no futebol europeu e nacional.

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG
Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Caso vença, será a segunda vez que o treinador levará o prêmio de Treinador do Ano. Luis Enrique já havia conquistado o troféu em 2014/15, quando guiou o Barcelona à Champions League e também à tríplice coroa.

continua após a publicidade

Entre os outros técnicos que receberam votos, está Arne Slot, que, em sua primeira temporada pelo Liverpool, venceu a Premier League. Hansi Flick também teve uma temporada expressiva, mas não no mesmo nível de Luis Enrique. Já Enzo Maresca conquistou a Conference League e o Super Mundial de Clubes pelo Chelsea.

O prêmio de Melhor Treinador do Ano é entregue desde 2010. Caso confirme o favoritismo, Luis Enrique será o terceiro técnico com mais conquistas do troféu, igualando-se a Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias