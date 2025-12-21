A Fifa definiu os valores que serão destinados às 48 seleções participantes da Copa do Mundo em 2026, em repasses que serão feitos diretamente às confederações dos país, durante um congresso realizado em Doha, no Catar. Embora seja um valor recorde de 727 milhões de dólares (aproximadamente R$ 4 bilhões), 50% a mais que a premiação da Copa de 2022, a quantia é bem inferior à destinada ao campeão do Mundial de Clubes, disputado no meio deste ano, que teve o Chelsea como campeão.

Na Copa do Mundo do próximo ano, o campeão vai receber US$ 50 milhões (R$ 275 milhões na cotação atual), números superiores aos recebidos por Argentina, em 2022 (US$ 42 milhões), e França, em 2018 (US$ 38 milhões).

Porém o clube inglês que foi o primeiro campeão do novo Mundial feito pelo Fifa ficou com US$ 115,2 milhões (R$ 633,6 mi). Até mesmo os demais colocados ganharam mais, casos do vice-campeão PSG (US$ 107,5 mi), e 3o e 4o colocado, respectivamente, casos de Real Madrid (US$ 83,2 mi) e Fluminense (US$ 60,8 mi). O Palmeiras, que avançou às quartas-de-final da competição, também embolsou números robustos (US$ 38,6 mi).

No entanto, a premiação da Copa ficará parecida com a do Mundial porque todas as seleções receberão automaticamente US$ 10,5 milhões (R$ 57,7 milhões) somente pela participação. Ou seja, o campeão embolsaria no total US$ 107,7 mi, ainda abaixo do total recebido pelo Chelsea (US$ 115,2).

Mas por que a Fifa tomou essa decisão?

— Diferentemente do que se dá na Copa do Mundo de seleções, foi preciso convencer os principais clubes do mundo para que se mobilizassem pelo novo torneio de clubes, e só uma premiação relevante também para os clubes mais ricos viabilizaria a competição. Mas a análise nao se resume a esses prêmios, já que a composição das receitas de federações e clubes é muito diferente. Se o Mundial de clubes apenas adiou férias das principais equipes europeias, para as confederações nacionais a Copa de seleções é a maior geradora de receitas com patrocinadores. Ela rende muito mais indiretamente — explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que é controlada pelo cantor Jay-Z.

— A Copa do Mundo de Clubes proporcionou uma premiação significativa aos clubes brasileiros. Além do ganho financeiro, também há o intangível, que é a repercussão e visibilidade internacional — afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte.

— O impacto dessas cifras vai além do caixa imediato. Essas premiações exponenciais, especialmente as dolarizadas vindas da Fifa , deixaram de ser um bônus para se tornarem um pilar central do planejamento orçamentário. Isso alimenta um abismo competitivo: o dinheiro financia a performance, que, por sua vez, gera mais premiações. O sucesso em campo se monetiza imediatamente, reforçando o branding do clube e atraindo patrocínios de maior valor — analisa Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

Os valores das premiações da Copa de 2026

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Terceiro lugar: US$ 29 milhões

Quarto lugar: US$ 27 milhões

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

*Cada participante receberá US$ 1,5 milhão para custos de preparação