menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com Raphinha fora do top-3, saiba quem foi o vencedor da Bola de Ouro

Atacante francês levou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo

Bola de Ouro 2024
imagem cameraTroféu da Bola de Ouro (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
17:49
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (22). Em cerimônia realizada em Paris, na França, o atacante do PSG superou Lamine Yamal, do Barcelona e Vitinha, do PSG, que completaram o pódio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ousmane Dembélé Bola de Ouro

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

continua após a publicidade

Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Dembélé e Hakimi comemoram conquista da Champions League com o PSG
Dembélé e Hakimi comemoram conquista da Champions League com o PSG (Foto: Michaela Stache/AFP)

Com eliminações sobre Liverpool, Aston Villa e Arsenal e a maior vitória na história em finais da competição, com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. No Mundial, o Paris chegou na decisão com apenas uma derrota, para o Botafogo, mas foram superados pelo Chelsea na final.

continua após a publicidade

Mesmo com gosto amargo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG ficou marcada pelo brilho de Ousmane Dembélé, que, em 60 jogos, marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências para conquistar a Bola de Ouro, a primeira na carreira.

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos
⚽ 37 gols
🎯 14 assistências
🅿️ 51 G+A
🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França

Top 10 da Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Mohamed Salah (Liverpool)
  5. Raphinha (Barcelona)
  6. Achraf Hakimi (PSG)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  10. Nuno Mendes (PSG)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação)
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias