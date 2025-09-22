Com Raphinha fora do top-3, saiba quem foi o vencedor da Bola de Ouro
Atacante francês levou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo
Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (22). Em cerimônia realizada em Paris, na França, o atacante do PSG superou Lamine Yamal, do Barcelona e Vitinha, do PSG, que completaram o pódio.
Ousmane Dembélé Bola de Ouro
Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.
Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.
Com eliminações sobre Liverpool, Aston Villa e Arsenal e a maior vitória na história em finais da competição, com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. No Mundial, o Paris chegou na decisão com apenas uma derrota, para o Botafogo, mas foram superados pelo Chelsea na final.
Mesmo com gosto amargo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG ficou marcada pelo brilho de Ousmane Dembélé, que, em 60 jogos, marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências para conquistar a Bola de Ouro, a primeira na carreira.
Números de Ousmane Dembélé
⚔️ 60 jogos
⚽ 37 gols
🎯 14 assistências
🅿️ 51 G+A
🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França
Top 10 da Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
