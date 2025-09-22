menu hamburguer
Troféu Kopa: Yamal é eleito melhor jogador sub-21 pela segunda vez

Joia do Barcelona se tornou o primeiro jogador a ganhar duas vezes a premiação

Yamal vence o Troféu Kopa, prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo pela France Football (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
16:12
Atualizado há 0 minutos
Lamine Yamal venceu o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21, pela segunda vez na carreira, nesta segunda-feira (22), na premiação da Bola de Ouro, realizada em Paris, na França. Em temporada de destaque, a joia do Barcelona superou o brasileiro Estêvão, o francês Désiré Doué, o português João Neves e o turco Kenan Yıldız. É a primeira vez que um jogador vence duas vezes o prêmio.

Lamine Yamal: Troféu Kopa

Um dos principais destaques do Barcelona na temporada, Lamine Yamal é tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Um dos exemplos do nível que pode atingir foram nas campanhas do Barça em La Liga e na Champions League.

Com 21 gols e 22 assistências, o jogador de 18 anos contribuiu com os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rey e na Champions League, onde o Barcelona parou na semifinal. Pela Espanha, Yamal teve grande importância na Nations League, que "La Furia" terminou com o vice-campeonato, contra Portugal.

Lamine Yamal durante premiação da Bola de Ouro (Foto: Franck Fife/AFP)
Números de Lamine Yamal na temporada

⚔️ 62 jogos
⚽ 21 gols
🎯 22 assistências
🅿️ 43 G+A
🏆 LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha

Lamine Yamal comemora golaço pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)
