Troféu Kopa: Yamal é eleito melhor jogador sub-21 pela segunda vez
Joia do Barcelona se tornou o primeiro jogador a ganhar duas vezes a premiação
Lamine Yamal venceu o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21, pela segunda vez na carreira, nesta segunda-feira (22), na premiação da Bola de Ouro, realizada em Paris, na França. Em temporada de destaque, a joia do Barcelona superou o brasileiro Estêvão, o francês Désiré Doué, o português João Neves e o turco Kenan Yıldız. É a primeira vez que um jogador vence duas vezes o prêmio.
Lamine Yamal: Troféu Kopa
Um dos principais destaques do Barcelona na temporada, Lamine Yamal é tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Um dos exemplos do nível que pode atingir foram nas campanhas do Barça em La Liga e na Champions League.
Com 21 gols e 22 assistências, o jogador de 18 anos contribuiu com os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rey e na Champions League, onde o Barcelona parou na semifinal. Pela Espanha, Yamal teve grande importância na Nations League, que "La Furia" terminou com o vice-campeonato, contra Portugal.
Números de Lamine Yamal na temporada
⚔️ 62 jogos
⚽ 21 gols
🎯 22 assistências
🅿️ 43 G+A
🏆 LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha
