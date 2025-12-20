Chegadas e saídas: as movimentações do Flamengo no mercado
Clube não planeja reformulação no elenco e busca ajustes pontuais na janela
O Flamengo inicia o planejamento para 2026 sem previsão de reformulação no elenco. A prioridade da diretoria é manter os principais nomes do elenco após a sequência de títulos, enquanto os alvos no mercado são pontuais. O Lance! detalha as movimentações do clube neste início de janela.
Chegadas
Até o momento, o Rubro-Negro não anunciou contratações. Após investir quase R$ 300 milhões na última janela, a diretoria passou a olhar com mais atenção para o mercado nacional. O planejamento prevê a chegada de três a quatro reforços ao longo da próxima janela de transferências, concentrados em posições consideradas carentes no elenco.
O Flamengo tem, no momento, foco principal na contratação de um goleiro e um zagueiro. O clube também monitora oportunidades para reforçar o ataque, com um centroavante e um ponta.
Saídas
Apesar de não ter contratações anunciadas, o Mais Querido tem saídas já confirmadas. O goleiro Matheus Cunha, cujo contrato se encerra no próximo dia 31, assinou com o Cruzeiro. O zagueiro Pablo, fora dos planos e treinando separadamente durante toda a temporada de 2025, deixará o clube ao fim do vínculo para defender o São Bernardo. Outro defensor, Cleiton, não renovou e firmou contrato até 2030 com o Wolfsburg, da Alemanha.
Além das saídas definidas, o Flamengo trabalha com a possibilidade de negociar outros nomes. O atacante Juninho, pouco utilizado em 2025, negocia com o Pumas, do México. Michael, sem espaço com Filipe Luís, tentou buscar outro clube na janela do meio do ano, mas não recebeu propostas consideradas satisfatórias; a tendência é uma transferência no início de ano.
Everton Cebolinha também pode ser negociado. Após o título da Libertadores, o atacante revelou ter pedido para sair no meio do ano em busca de mais minutos em campo. Outros nomes na lista de negociáveis são o volante Allan e o lateral-esquerdo Viña, sem espaço no elenco e à espera de propostas.
