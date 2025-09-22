Jogadora do Barcelona é eleita melhor do mundo pela terceira vez
Aitana Bonmatí foi vice-campeã da Eurocopa com a Espanha
Nesta segunda-feira (22), Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona, foi eleita Melhor Jogadora do Mundo de 2025 pela France Football, conquistando sua terceira Bola de Ouro feminina. O anúncio aconteceu no Théâtre du Châtelet, em Paris, e Iniesta entregou a premiação.
Aitana Bonmatí, do Barcelona, conquistou a Bola de Ouro de 2025. Mariona Caldentey, do Arsenal, ficou com o segundo lugar, enquanto Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022, completou o pódio em terceiro.
Melhores jogadoras do mundo - Bola de Ouro
- Aitana Bonmatí – Barcelona
- Mariona Caldentey – Arsenal
- Alessia Russo – Arsenal
- Alexia Putellas – Barcelona
- Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal
- Patri Guijarro – Barcelona
- Leah Williamson – Arsenal
- Ewa Pajor – Barcelona
- Lucy Bronze – Chelsea
- Hannah Hampton – Chelsea
A temporada de Bonmatí
Aitana Bonmatí teve uma temporada 2024/2025 de destaque pelo clube catalão, disputando 44 jogos, sendo titular em quase todos. A meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências, participando ativamente das jogadas ofensivas. Ela conquistou a Liga F com o Barcelona e foi vice-campeã tanto da Champions League quanto da Eurocopa com a seleção espanhola.
Além disso, Bonmatí se destacou na criação de jogadas, contribuindo de forma decisiva para o desempenho da equipe. Seus números refletem consistência e qualidade em campo, consolidando sua importância no Barcelona e na seleção espanhola.
