Futebol Feminino

Jogadora do Barcelona é eleita melhor do mundo pela terceira vez

Aitana Bonmatí foi vice-campeã da Eurocopa com a Espanha

Aitana Bonmati
imagem cameraAitana Bonmatí em campo pelo Barcelona. (Foto: PAU BARRENA / AFP)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
17:39
  • Matéria
  Matéria

Nesta segunda-feira (22), Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona, foi eleita Melhor Jogadora do Mundo de 2025 pela France Football, conquistando sua terceira Bola de Ouro feminina. O anúncio aconteceu no Théâtre du Châtelet, em Paris, e Iniesta entregou a premiação.

Aitana Bonmatí, do Barcelona, conquistou a Bola de Ouro de 2025. Mariona Caldentey, do Arsenal, ficou com o segundo lugar, enquanto Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022, completou o pódio em terceiro.

Melhores jogadoras do mundo - Bola de Ouro

  1. Aitana Bonmatí – Barcelona
  2. Mariona Caldentey – Arsenal
  3. Alessia Russo – Arsenal
  4. Alexia Putellas – Barcelona
  5. Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal
  6. Patri Guijarro – Barcelona
  7. Leah Williamson – Arsenal
  8. Ewa Pajor – Barcelona
  9. Lucy Bronze – Chelsea
  10. Hannah Hampton – Chelsea

A temporada de Bonmatí

Aitana Bonmatí teve uma temporada 2024/2025 de destaque pelo clube catalão, disputando 44 jogos, sendo titular em quase todos. A meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências, participando ativamente das jogadas ofensivas. Ela conquistou a Liga F com o Barcelona e foi vice-campeã tanto da Champions League quanto da Eurocopa com a seleção espanhola.

Além disso, Bonmatí se destacou na criação de jogadas, contribuindo de forma decisiva para o desempenho da equipe. Seus números refletem consistência e qualidade em campo, consolidando sua importância no Barcelona e na seleção espanhola.

Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino
Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino (Foto: Franck Fife/AFP)

