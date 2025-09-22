menu hamburguer
Futebol Feminino

Bola de Ouro: meia do Barcelona é eleita melhor jogadora sub-21

Vicky López, do Barcelona, levou o troféu Kopa

Vicky López ganhou a Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 (Foto: Reprodução/Ballon D'or)
imagem cameraVicky López ganhou a Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 (Foto: Reprodução/Ballon D'or)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2025
16:49
Na premiação do Bola de Ouro Feminina, a espanhola Vicky Lopez, de 19 anos, levou o troféu Kopa, destinado a atletas menores de 21 anos. A meia-atacante do Barcelona é uma das jogadoras mais novas do elenco estrelado da equipe catalã.

O ranking ficou definido como: Linda Caicedo, do Real Madrid, em segundo; Wieke Kaptein, do Chelsea, em terceiro; Michelle Agyemang, do Arsenal, em quatro; e Claudia Martinez Ovando, do Olímpia, em quinto.

➡️ Acompanhe os vencedores da Bola de Ouro 2025

Conheça Vicky López

A vencedora da Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 está no Barcelona desde 2022, quando tinha 16 anos e foi campeã da Copa do Mundo Feminina Sub-17 - em que levou o prêmio de melhor jogadora. Em seu ano de estreia, fez 13 jogos, número que cresceu nos anos seguintes e fez com que se firmasse no time profissional nas temporadas seguintes.

Em 2024/25, período considerado para a premiação, Vicky Lopez atuou em 25 jogos pelo Barcelona na Liga F, sendo titular em 17 e somando 10 gols e uma assistência. Na Euro, começou jogando em duas das cinco partidas que disputou, marcou um gol e deu uma assistência. E na campanha do vice-campeonato da Champions Feminina, entrou oito vezes, marcou um gol e deu uma assistência.

Vicky López ganhou a Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 (Foto: Reprodução/Ballon D'or)
Vicky López ganhou a Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 (Foto: Reprodução/Ballon D'or)

Bola de Ouro Feminina

O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadora, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).

O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:

  1. 11 - Claudia Pina
  2. 12 - Marta (Orlando Pride)
  3. 13 - Caroline Graham Hansen
  4. 14 - Barbra Banda
  5. 15 - Sandy Baltimore
  6. 16 - Cristina Girelli
  7. 17 - Temwa Chawinga
  8. 18 - Melchie Dumornay
  9. 19 - Klara Buhl
  10. 20 - Pernille Harder
  11. 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
  12. 22 - Esther Gonzalez
  13. 23 - Johanna Rytting Kaneryd
  14. 24 - Sofia Cantore
  15. 25 - Emily Fox
  16. 26 - Lindsey Heaps
  17. 27 - Clara Mateo
  18. 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
  19. 29 - Steph Catley
  20. 30 - Caroline Weir

