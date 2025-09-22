Bola de Ouro: meia do Barcelona é eleita melhor jogadora sub-21
Vicky López, do Barcelona, levou o troféu Kopa
Na premiação do Bola de Ouro Feminina, a espanhola Vicky Lopez, de 19 anos, levou o troféu Kopa, destinado a atletas menores de 21 anos. A meia-atacante do Barcelona é uma das jogadoras mais novas do elenco estrelado da equipe catalã.
O ranking ficou definido como: Linda Caicedo, do Real Madrid, em segundo; Wieke Kaptein, do Chelsea, em terceiro; Michelle Agyemang, do Arsenal, em quatro; e Claudia Martinez Ovando, do Olímpia, em quinto.
Conheça Vicky López
A vencedora da Bola de Ouro de melhor jogadora sub-21 está no Barcelona desde 2022, quando tinha 16 anos e foi campeã da Copa do Mundo Feminina Sub-17 - em que levou o prêmio de melhor jogadora. Em seu ano de estreia, fez 13 jogos, número que cresceu nos anos seguintes e fez com que se firmasse no time profissional nas temporadas seguintes.
Em 2024/25, período considerado para a premiação, Vicky Lopez atuou em 25 jogos pelo Barcelona na Liga F, sendo titular em 17 e somando 10 gols e uma assistência. Na Euro, começou jogando em duas das cinco partidas que disputou, marcou um gol e deu uma assistência. E na campanha do vice-campeonato da Champions Feminina, entrou oito vezes, marcou um gol e deu uma assistência.
Bola de Ouro Feminina
O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadora, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).
O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:
- 11 - Claudia Pina
- 12 - Marta (Orlando Pride)
- 13 - Caroline Graham Hansen
- 14 - Barbra Banda
- 15 - Sandy Baltimore
- 16 - Cristina Girelli
- 17 - Temwa Chawinga
- 18 - Melchie Dumornay
- 19 - Klara Buhl
- 20 - Pernille Harder
- 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22 - Esther Gonzalez
- 23 - Johanna Rytting Kaneryd
- 24 - Sofia Cantore
- 25 - Emily Fox
- 26 - Lindsey Heaps
- 27 - Clara Mateo
- 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
- 29 - Steph Catley
- 30 - Caroline Weir
