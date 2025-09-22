Bola de Ouro: Arsenal é eleito time do ano no futebol feminino
Time inglês foi campeão da Champions League Feminina
O Arsenal foi eleito o melhor time feminino do mundo na premiação Bola de Ouro, da France Football, após conquistar a Champions League na temporada 2024/25. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Sob o comando da holandesa Renée Slegers, o Arsenal bateu o Barcelona na final da Champions League e celebrou mais um título continental. Apesar de ter ficado na segunda colocação da WSL (Campeonato Inglês), atrás do Chelsea, a equipe mostrou consistência e poder ofensivo durante toda a temporada.
O prêmio reconhece o desempenho coletivo do clube em 2025, destacando a força do elenco comandado por Slegers, que soube equilibrar experiência e juventude para alcançar o topo da Europa.
Além do Arsenal, os finalistas na categoria melhor time do mundo foram Barcelona (Espanha), Lyon (França) e Orlando Pride (Estados Unidos), refletindo a competitividade e o crescimento do futebol feminino internacional.
Finalistas melhor time do mundo - Futebol feminino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- Lyon (França)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
