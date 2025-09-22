menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bola de Ouro: Arsenal é eleito time do ano no futebol feminino

Time inglês foi campeão da Champions League Feminina

Blackstenius marcou o gol do título do Arsenal na Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)
imagem cameraBlackstenius marcou o gol do título do Arsenal na Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
17:00
O Arsenal foi eleito o melhor time feminino do mundo na premiação Bola de Ouro, da France Football, após conquistar a Champions League na temporada 2024/25. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Sob o comando da holandesa Renée Slegers, o Arsenal bateu o Barcelona na final da Champions League e celebrou mais um título continental. Apesar de ter ficado na segunda colocação da WSL (Campeonato Inglês), atrás do Chelsea, a equipe mostrou consistência e poder ofensivo durante toda a temporada.

O prêmio reconhece o desempenho coletivo do clube em 2025, destacando a força do elenco comandado por Slegers, que soube equilibrar experiência e juventude para alcançar o topo da Europa.

Além do Arsenal, os finalistas na categoria melhor time do mundo foram Barcelona (Espanha), Lyon (França) e Orlando Pride (Estados Unidos), refletindo a competitividade e o crescimento do futebol feminino internacional.

Finalistas melhor time do mundo - Futebol feminino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

Arsenal feminino eliminou o Lyon na Champions
Arsenal feminino eliminou o Lyon na Champions (Foto: reprodução)

