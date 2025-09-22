Veja os vencedores dos Troféus Gerd Müller e Sócrates
Atacante sueco e família de treinador do PSG levaram os prêmios
Viktor Gyökeres venceu o Troféu Gerd Müller, dado ao artilheiro da temporada, pela primeira vez na carreira. Com 49 gols, o atacante sueco desbancou Kylian Mbappé e Harry Kane para levar a premiação. No Troféu Sócrates, dado a por ações de solidariedade e projetos sociais, foi vencido pela Fundação Xana, de Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, e família.
Viktor Gyökeres - Troféu Gerd Müller
Com 49 gols na última temporada, em 44 jogos, Viktor Gyökeres venceu o Prêmio Gerd Müller de forma inédita na carreira. O sueco bateu recordes no futebol português, onde conquistou duas vezes a Liga Portuguesa, de forma consecutiva. Com o desempenho, o atacante sueco foi contratado junto ao Arsenal, por cerca de 70 milhões de euros.
Fundação Xana - Prêmio Sócrates
A Fundação Xana conquistou o Prêmio Sócrates. Criado por Luis Enrique e sua família, a fundação tem o objetivo de apoiar crianças e adolescentes que sofrem de doenças graves em situações de vulnerabilidade, juntamente com suas famílias.
O nome da fundação homenageia Xana, filha do treinador Luis Enrique, que faleceu em 2019, aos nove anos, vítima de um câncer osseo.
