Futebol Internacional

Veja os vencedores dos Troféus Gerd Müller e Sócrates

Atacante sueco e família de treinador do PSG levaram os prêmios

Torcida do PSG ergue bandeira em homenagem à Luis Enrique e filha na final da Champions League
imagem cameraTorcida do PSG ergue bandeira em homenagem à Luis Enrique e filha na final da Champions League (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
17:27
  • Mais Notícias

Viktor Gyökeres venceu o Troféu Gerd Müller, dado ao artilheiro da temporada, pela primeira vez na carreira. Com 49 gols, o atacante sueco desbancou Kylian Mbappé e Harry Kane para levar a premiação. No Troféu Sócrates, dado a por ações de solidariedade e projetos sociais, foi vencido pela Fundação Xana, de Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, e família.

Viktor Gyökeres - Troféu Gerd Müller

Com 49 gols na última temporada, em 44 jogos, Viktor Gyökeres venceu o Prêmio Gerd Müller de forma inédita na carreira. O sueco bateu recordes no futebol português, onde conquistou duas vezes a Liga Portuguesa, de forma consecutiva. Com o desempenho, o atacante sueco foi contratado junto ao Arsenal, por cerca de 70 milhões de euros.

Viktor Gyökeres venceu o Prêmio Gerd Müller (Foto: Reprodução/Ballon D'or)
Viktor Gyökeres venceu o Prêmio Gerd Müller (Foto: Reprodução/Ballon D'or)

Fundação Xana - Prêmio Sócrates

A Fundação Xana conquistou o Prêmio Sócrates. Criado por Luis Enrique e sua família, a fundação tem o objetivo de apoiar crianças e adolescentes que sofrem de doenças graves em situações de vulnerabilidade, juntamente com suas famílias.

O nome da fundação homenageia Xana, filha do treinador Luis Enrique, que faleceu em 2019, aos nove anos, vítima de um câncer osseo.

Luis Enrique e Xana Martínez
Luis Enrique com a filha no colo nos tempos em que treinava o Barcelona (Foto: Ina Fassbender/AFP)

