menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro: Donnarumma é eleito o Melhor Goleiro do Mundo

Goleiro foi peça-chave na temporada histórica do PSG

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League
imagem cameraGianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
16:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gianluigi Donnarumma recebeu o Troféu Yashin de Melhor Goleiro do Mundo na cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (22), em Paris, pela revista “France Football”. O italiano superou concorrentes de peso como Courtois e Alisson.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Donnarumma foi peça-chave da histórica temporada do PSG

O goleiro teve papel decisivo na temporada mágica do Paris Saint-Germain. Ele foi protagonista na conquista inédita da Champions League e também na tríplice coroa, que incluiu Ligue 1 e Copa da França. Ao todo, Donnarumma somou cinco títulos pelo PSG e alcançou 17 “clean sheets” na temporada, ajudando o time a ter a melhor defesa do Campeonato Francês, com apenas 35 gols sofridos.

continua após a publicidade

Em campanha dominante, o PSG perdeu apenas duas partidas na reta final da Ligue 1, quando já priorizava a Champions League. Com Donnarumma no gol, a equipe quebrou o tabu continental e se consolidou como potência europeia.

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League
Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

Após a histórica temporada em Paris, Donnarumma foi contratado pelo Manchester City na última janela de transferências. O clube inglês pagou cerca de R$ 162 milhões, incluindo bônus por metas, para contar com o goleiro italiano em contrato de longa duração.

continua após a publicidade

O Troféu Yashin, criado em 2019, premia o melhor goleiro de cada temporada. Donnarumma já havia vencido o prêmio em 2021, ano em que foi destaque da seleção italiana campeã da Eurocopa e eleito o melhor jogador da competição.

Desde sua criação, o troféu teve como vencedores Alisson (2019), Donnarumma (2021), Courtois (2022) e Dibu Martínez (2023 e 2024). A conquista de 2025 consolida o italiano como um dos principais goleiros da era recente.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias