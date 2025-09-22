Bola de Ouro: Donnarumma é eleito o Melhor Goleiro do Mundo
Goleiro foi peça-chave na temporada histórica do PSG
Gianluigi Donnarumma recebeu o Troféu Yashin de Melhor Goleiro do Mundo na cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (22), em Paris, pela revista “France Football”. O italiano superou concorrentes de peso como Courtois e Alisson.
Donnarumma foi peça-chave da histórica temporada do PSG
O goleiro teve papel decisivo na temporada mágica do Paris Saint-Germain. Ele foi protagonista na conquista inédita da Champions League e também na tríplice coroa, que incluiu Ligue 1 e Copa da França. Ao todo, Donnarumma somou cinco títulos pelo PSG e alcançou 17 “clean sheets” na temporada, ajudando o time a ter a melhor defesa do Campeonato Francês, com apenas 35 gols sofridos.
Em campanha dominante, o PSG perdeu apenas duas partidas na reta final da Ligue 1, quando já priorizava a Champions League. Com Donnarumma no gol, a equipe quebrou o tabu continental e se consolidou como potência europeia.
Após a histórica temporada em Paris, Donnarumma foi contratado pelo Manchester City na última janela de transferências. O clube inglês pagou cerca de R$ 162 milhões, incluindo bônus por metas, para contar com o goleiro italiano em contrato de longa duração.
O Troféu Yashin, criado em 2019, premia o melhor goleiro de cada temporada. Donnarumma já havia vencido o prêmio em 2021, ano em que foi destaque da seleção italiana campeã da Eurocopa e eleito o melhor jogador da competição.
Desde sua criação, o troféu teve como vencedores Alisson (2019), Donnarumma (2021), Courtois (2022) e Dibu Martínez (2023 e 2024). A conquista de 2025 consolida o italiano como um dos principais goleiros da era recente.
