Com gol de Raphinha, Barcelona vence sétima seguida e segue na liderança de La Liga

Dia 21/12/2025
14:15
Raphinha marcou na vitória do Barcelona sobre o Villareal (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
Raphinha marcou na vitória do Barcelona sobre o Villareal (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
O Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 0 neste domingo (21), em duelo válido pela 17ª rodada de La Liga. A partida foi disputada no Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP), e teve os gols catalães marcados por Raphinha e Lamine Yamal.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com esta vitória, o Barcelona segue na liderança com 46 pontos e mantém a vantagem de quatro pontos sobre o vice-líder Real Madrid e irá virar o ano para 2026 na liderança. Enquanto o Villareal permaneceu estacionado na 4˚ posição com 35 pontos.

Como foi o jogo entre Villareal e Barcelona?

Logo no primeiro minuto, Moleiro puxou boa transição rápida e encontrou Pépé dentro da pequena área, mas o atacante marfinense finalizou para fora. Aos 6, o Villarreal voltou a assustar: Ayoze Pérez recebeu na grande área e finalizou, mas Jules Koundé apareceu bem para bloquear e mandar a bola para escanteio. Dois minutos depois, o próprio Pérez tentou novamente, dessa vez parando em defesa tranquila do goleiro Joan García.

Aos 10 minutos, porém, o cenário mudou. Após erro na saída de bola do Villarreal, Raphinha foi lançado em profundidade, invadiu a área e sofreu pênalti. O brasileiro assumiu a cobrança e converteu, abrindo o placar para o Barcelona e marcando seu sétimo gol na temporada de La Liga. Pouco depois, aos 14, Raphinha quase ampliou com um chute de fora da área que explodiu no travessão.

Jogadores do Barcelona celebram gol contra o Villareal (Foto: Jose JORDAN / AFP)
Jogadores do Barcelona celebram gol contra o Villareal (Foto: Jose JORDAN / AFP)

O domínio do Barça seguiu evidente. Aos 31 minutos, Lamine Yamal arriscou de fora da área, com a bola passando muito perto do travessão. Já aos 38, o Villarreal teve mais um golpe duro: o lateral Renato Veiga recebeu cartão vermelho direto após entrada forte em Lamine Yamal, deixando a equipe visitante com um jogador a menos.

Na volta para o segundo tempo, o Barcelona manteve o controle da partida e fez valer a superioridade numérica. A pressão foi recompensada aos 62 minutos, quando, após um lance confuso dentro da área, a bola sobrou para Lamine Yamal, que finalizou com precisão, sem chances para o goleiro, ampliando o placar.

O Villarreal ainda tentou reagir. Aos 76 minutos, Mikautadze teve a oportunidade de diminuir a vantagem, mas parou em mais uma boa defesa de Joan García. Nos minutos finais, o Barcelona continuou criando chances, mas sem sucesso nas finalizações, administrando o resultado até o apito final e confirmando a vitória com tranquilidade.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a campo apenas em 2026, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal enfrenta o Elche no sábado, 3 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília). Já o Barcelona disputa o dérbi da Catalunha contra o Espanyol no mesmo dia, às 17h (de Brasília).

