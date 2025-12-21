Com gol de Raphinha, Barcelona vence sétima seguida e segue na liderança de La Liga
Com gol de Raphinha, o Barcelona conquistou sua 15˚ vitória no campeonato
O Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 0 neste domingo (21), em duelo válido pela 17ª rodada de La Liga. A partida foi disputada no Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP), e teve os gols catalães marcados por Raphinha e Lamine Yamal.
Com esta vitória, o Barcelona segue na liderança com 46 pontos e mantém a vantagem de quatro pontos sobre o vice-líder Real Madrid e irá virar o ano para 2026 na liderança. Enquanto o Villareal permaneceu estacionado na 4˚ posição com 35 pontos.
Como foi o jogo entre Villareal e Barcelona?
Logo no primeiro minuto, Moleiro puxou boa transição rápida e encontrou Pépé dentro da pequena área, mas o atacante marfinense finalizou para fora. Aos 6, o Villarreal voltou a assustar: Ayoze Pérez recebeu na grande área e finalizou, mas Jules Koundé apareceu bem para bloquear e mandar a bola para escanteio. Dois minutos depois, o próprio Pérez tentou novamente, dessa vez parando em defesa tranquila do goleiro Joan García.
Aos 10 minutos, porém, o cenário mudou. Após erro na saída de bola do Villarreal, Raphinha foi lançado em profundidade, invadiu a área e sofreu pênalti. O brasileiro assumiu a cobrança e converteu, abrindo o placar para o Barcelona e marcando seu sétimo gol na temporada de La Liga. Pouco depois, aos 14, Raphinha quase ampliou com um chute de fora da área que explodiu no travessão.
O domínio do Barça seguiu evidente. Aos 31 minutos, Lamine Yamal arriscou de fora da área, com a bola passando muito perto do travessão. Já aos 38, o Villarreal teve mais um golpe duro: o lateral Renato Veiga recebeu cartão vermelho direto após entrada forte em Lamine Yamal, deixando a equipe visitante com um jogador a menos.
Na volta para o segundo tempo, o Barcelona manteve o controle da partida e fez valer a superioridade numérica. A pressão foi recompensada aos 62 minutos, quando, após um lance confuso dentro da área, a bola sobrou para Lamine Yamal, que finalizou com precisão, sem chances para o goleiro, ampliando o placar.
O Villarreal ainda tentou reagir. Aos 76 minutos, Mikautadze teve a oportunidade de diminuir a vantagem, mas parou em mais uma boa defesa de Joan García. Nos minutos finais, o Barcelona continuou criando chances, mas sem sucesso nas finalizações, administrando o resultado até o apito final e confirmando a vitória com tranquilidade.
O que vem por aí?
As duas equipes voltam a campo apenas em 2026, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal enfrenta o Elche no sábado, 3 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília). Já o Barcelona disputa o dérbi da Catalunha contra o Espanyol no mesmo dia, às 17h (de Brasília).
