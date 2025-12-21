Copa Africana de Nações começa hoje: tudo que você precisa saber sobre o torneio
Marrocos, Senegal e Costa do Marfim são as seleções favoritas ao título
A Copa Africana de Nações começa neste domingo (21) com Marrocos enfrentando Comores na partida de abertura às 16h (de Brasília). A seleção anfitriã, inclusive, é uma das adversárias da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti e sua comissão poderão analisar o principal rival do grupo para as disputas de junho do próximo ano.
A competição, que está prevista para ser encerrada no dia 18 de janeiro, será realizada em seis cidades marroquinas. São elas: Agadir, Casablanca, Fes, Marraquexe, Rabat e Tangier. O palco da grande final será o Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, mesmo local que Marrocos fará o primeiro jogo da Copa Africana de Nações.
A seleção do Egito é a maior vencedora do torneio com sete títulos e está no Grupo B, ao lado África do Sul, Angola e Zimbábue. O Lance! te apresenta tudo sobre o torneio.
Formato
Ao todo, 24 seleções estão participando da Copa Africana de Nações e estão divididas em seis grupos na primeira fase. As duas primeiras colocadas avançam às oitavas de final, totalizando 12 equipes, e as quatro melhores terceiras colocadas. A partir das quartas, jogos únicos definem os classificados até a final, que também é disputada em duelo único.
Seleções para ficar de olho 👀
O Marrocos, seleção que recebe esta edição do torneio, é um dos grandes favoritos a conquistar a Copa Africana de Nações deste ano. A equipe conta com o goleiro Bono, do Al-Hilal, Hakimi, do PSG, o atacante En-Nesyri, do Fenerbahce, além de Brahim Díaz, do Real Madrid.
Outra seleção cotada é a Costa do Marfim, que se classificou à Copa do Mundo de 2026 sem sofrer nenhum gol nas Eliminatórias e têm como destaques o meia Franck Kessié, do Al-Ahli, e o atacante Sebastian Haller, do Utrecht.
Senegal também é outra seleção que é cotada como favorita ao título. O grupo comandado por Pape Thiaw tem como estrelas os atacantes Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, e Sadio Mané, do Al-Nassr.
Seleções Participantes
- Marrocos
- Mali
- Zâmbia
- Comores
- Egito
- África do Sul
- Angola
- Zimbábue
- Nigéria
- Tunísia
- Uganda
- Tanzânia
- Senegal
- R.D do Congo
- Benin
- Botsuana
- Argélia
- Burkina Faso
- Guiné Equatorial
- Sudão
- Costa do Marfim
- Camarões
- Gabão
- Moçambique
Grupos
- Grupo A: Marrocos (anfitrião), Mali, Zâmbia e Comores;
- Grupo B: Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue;
- Grupo C: Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia;
- Grupo D: Senegal, República Democrática do Congo, Benin e Botsuana;
- Grupo E: Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão;
- Grupo F: Costa do Marfim, Camarões, Gabão e Moçambique;
Todos os Jogos da fase de grupos da Copa Africana de Nações
Segunda-feira, 22/12
- Marrocos x Comores — 11h
- Mali x Zâmbia — 14h
- África do Sul x Angola — 17h
Terça-feira, 23/12
- Egito x Zimbábue — 09:30
- RD Congo x Benim — 12h
- Senegal x Botsuana — 14:30
- Nigéria x Tanzânia — 17h
Quarta-feira, 24/12
- Tunísia x Uganda — 09:30
- Burkina Faso x Guiné Equatorial — 12h
- Argélia x Sudão — 14:30
- Costa do Marfim x Moçambique — 17h
Sexta-feira, 26/12
Fase de grupos · Rodada 2 de 3
- Camarões x Gabão — 09:30
- Angola x Zimbábue — 12h
- Egito x África do Sul — 14:30
- Zâmbia x Comores — 17h
Sábado, 27/12
- Marrocos x Mali — 09:30
- Benim x Botsuana — 12h
- Senegal x RD Congo — 14:30
- Uganda x Tanzânia — 17h
Domingo, 28/12
- Nigéria x Tunísia — 09:30
- Gabão x Moçambique — 12h
- Guiné Equatorial x Sudão — 14:30
- Argélia x Burkina Faso — 17h
Segunda-feira, 29/12
Fase de grupos · Rodada 3 de 3
- Zimbábue x África do Sul — 13h
- Angola x Egito — 13h
- Zâmbia x Marrocos — 16h
- Comores x Mali — 16h
Terça-feira, 30/12
- Uganda x Nigéria — 13h
- Tanzânia x Tunísia — 13h
- Botsuana x RD Congo — 16h
- Benim x Senegal — 16h
Quarta-feira, 31/12
- Guiné Equatorial x Argélia — 13h
- Sudão x Burkina Faso — 13h
- Gabão x Costa do Marfim — 16h
Onde assistir: quem vai transmitir?
A Copa Africana de Nações contarão com ampla cobertura exclusiva do Grupo Bandeirantes. Detentora dos direitos oficiais de transmissão no Brasil, a Band preparou uma cobertura multiplataforma.
Na TV aberta, a emissora exibirá cerca de 15 partidas, incluindo o jogo de abertura entre Marrocos e Comores e a grande final do torneio. Já na TV por assinatura, o BandSports transmitirá a maioria dos 52 jogos da competição.
Além disso, todos os confrontos poderão ser acompanhados gratuitamente e ao vivo pelas plataformas digitais do grupo: o aplicativo Bandplay, o site Band.com.br e o canal Esporte na Band no YouTube, onde será possível assistir a todos os confrontos ao vivo.
Confira todos os campeões da Copa Africana de Nações:
- Egito - 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010)
- Camarões - 5 títulos (1984, 1988, 2000, 2002 e 2017)
- Gana - 4 títulos (1984, 1988, 2000, 2002 e 2017)
- Costa do Marfim - 3 títulos (1992, 2015 e 2023)
- Nigéria - 3 títulos (1980, 1994 e 2013)
- Argélia - 2 títulos (1990 e 2019)
- República Democrática do Congo - 2 títulos (1968 e 1974)
- Zâmbia - 1 título (2012)
- Tunísia - 1 título (2004)
- Sudão - 1 título (1970)
- Senegal - 1 título (2021)
- Etiópia - 1 título (1962)
- Marrocos - 1 título (1976)
- África do sul - 1 título (1996)
- Congo - 1 título (1972)
