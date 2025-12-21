A Copa Africana de Nações começa neste domingo (21) com Marrocos enfrentando Comores na partida de abertura às 16h (de Brasília). A seleção anfitriã, inclusive, é uma das adversárias da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti e sua comissão poderão analisar o principal rival do grupo para as disputas de junho do próximo ano.

A competição, que está prevista para ser encerrada no dia 18 de janeiro, será realizada em seis cidades marroquinas. São elas: Agadir, Casablanca, Fes, Marraquexe, Rabat e Tangier. O palco da grande final será o Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, mesmo local que Marrocos fará o primeiro jogo da Copa Africana de Nações.

A seleção do Egito é a maior vencedora do torneio com sete títulos e está no Grupo B, ao lado África do Sul, Angola e Zimbábue. O Lance! te apresenta tudo sobre o torneio.

Formato

Ao todo, 24 seleções estão participando da Copa Africana de Nações e estão divididas em seis grupos na primeira fase. As duas primeiras colocadas avançam às oitavas de final, totalizando 12 equipes, e as quatro melhores terceiras colocadas. A partir das quartas, jogos únicos definem os classificados até a final, que também é disputada em duelo único.

Seleções para ficar de olho 👀

O Marrocos, seleção que recebe esta edição do torneio, é um dos grandes favoritos a conquistar a Copa Africana de Nações deste ano. A equipe conta com o goleiro Bono, do Al-Hilal, Hakimi, do PSG, o atacante En-Nesyri, do Fenerbahce, além de Brahim Díaz, do Real Madrid.

Outra seleção cotada é a Costa do Marfim, que se classificou à Copa do Mundo de 2026 sem sofrer nenhum gol nas Eliminatórias e têm como destaques o meia Franck Kessié, do Al-Ahli, e o atacante Sebastian Haller, do Utrecht.

Senegal também é outra seleção que é cotada como favorita ao título. O grupo comandado por Pape Thiaw tem como estrelas os atacantes Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, e Sadio Mané, do Al-Nassr.

Seleções Participantes

Marrocos Mali Zâmbia Comores Egito África do Sul Angola Zimbábue Nigéria Tunísia Uganda Tanzânia Senegal R.D do Congo Benin Botsuana Argélia Burkina Faso Guiné Equatorial Sudão Costa do Marfim Camarões Gabão Moçambique

Grupos

Grupo A: Marrocos (anfitrião), Mali, Zâmbia e Comores; Grupo B: Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue; Grupo C: Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia; Grupo D: Senegal, República Democrática do Congo, Benin e Botsuana; Grupo E: Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão; Grupo F: Costa do Marfim, Camarões, Gabão e Moçambique;

Sorteio dos grupos da Copa Africana de Nações (Foto: Reprodução)

Todos os Jogos da fase de grupos da Copa Africana de Nações

Segunda-feira, 22/12

1 . Marrocos x Comores — 11h 2 . Mali x Zâmbia — 14h 3 . África do Sul x Angola — 17h

Terça-feira, 23/12

Egito x Zimbábue — 09:30

— 09:30 RD Congo x Benim — 12h

— 12h Senegal x Botsuana — 14:30

— 14:30 Nigéria x Tanzânia — 17h

Quarta-feira, 24/12

Tunísia x Uganda — 09:30

— 09:30 Burkina Faso x Guiné Equatorial — 12h

— 12h Argélia x Sudão — 14:30

— 14:30 Costa do Marfim x Moçambique — 17h

Sexta-feira, 26/12

Fase de grupos · Rodada 2 de 3

1 . Camarões x Gabão — 09:30 2 . Angola x Zimbábue — 12h 3 . Egito x África do Sul — 14:30 4 . Zâmbia x Comores — 17h

Sábado, 27/12

Marrocos x Mali — 09:30

— 09:30 Benim x Botsuana — 12h

— 12h Senegal x RD Congo — 14:30

— 14:30 Uganda x Tanzânia — 17h

Domingo, 28/12

Nigéria x Tunísia — 09:30

— 09:30 Gabão x Moçambique — 12h

— 12h Guiné Equatorial x Sudão — 14:30

— 14:30 Argélia x Burkina Faso — 17h

Segunda-feira, 29/12

Fase de grupos · Rodada 3 de 3

1 . Zimbábue x África do Sul — 13h 2 . Angola x Egito — 13h 3 . Zâmbia x Marrocos — 16h 4 . Comores x Mali — 16h

Terça-feira, 30/12

Uganda x Nigéria — 13h

— 13h Tanzânia x Tunísia — 13h

— 13h Botsuana x RD Congo — 16h

— 16h Benim x Senegal — 16h

Quarta-feira, 31/12

Guiné Equatorial x Argélia — 13h

— 13h Sudão x Burkina Faso — 13h

— 13h Gabão x Costa do Marfim — 16h

Onde assistir: quem vai transmitir?

A Copa Africana de Nações contarão com ampla cobertura exclusiva do Grupo Bandeirantes. Detentora dos direitos oficiais de transmissão no Brasil, a Band preparou uma cobertura multiplataforma.

Na TV aberta, a emissora exibirá cerca de 15 partidas, incluindo o jogo de abertura entre Marrocos e Comores e a grande final do torneio. Já na TV por assinatura, o BandSports transmitirá a maioria dos 52 jogos da competição.

Além disso, todos os confrontos poderão ser acompanhados gratuitamente e ao vivo pelas plataformas digitais do grupo: o aplicativo Bandplay, o site Band.com.br e o canal Esporte na Band no YouTube, onde será possível assistir a todos os confrontos ao vivo.

Confira todos os campeões da Copa Africana de Nações: