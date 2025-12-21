menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Ancelotti terá oportunidade rara de observar seleção rival do Brasil na Copa do Mundo

Marrocos usará elenco de peso para as disputas da Copa Africana de Nações, que começa neste domingo

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
13:46
Atualizado há 1 minutos
Entrevista coletiva de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraEntrevista coletiva de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira conheceu seus adversários da Copa do Mundo de 2026 no último dia 5, após sorteio realizado pela Fifa, e o técnico Carlo Ancelotti e toda a comissão técnica do Brasil terão uma oportunidade de ouro - e rara - de observar um dos seus rivais na fase de grupos: o Marrocos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A seleção marroquina jogará a Copa Africana de Nações, que começa neste domingo e vai até dia 18 de janeiro, e entrará em campo com todos os principais nomes da sua geração. Entre eles, o lateral-direito Hakimi, o goleiro Bono e o atacante Brahim Díaz. Diferentemente da Copa Árabe, em que entrou em campo apenas com nomes menos badalados e jogadores que atuam no futebol do Oriente Médio.

➡️Copa Africana de Nações começa hoje: tudo que você precisa saber sobre o torneio

Neste cenário, Ancelotti poderá analisar o adversário e identificar os pontos fortes e fracos da equipe visando o Mundial dos Estados Unidos. Em 2022 e 2018, por exemplo, o Brasil não pôde observar nenhum rival direto - o que é um fator importante ao italiano na busca pelo hexa.

continua após a publicidade

A Copa Árabe finalizada na última semana, inclusive, serve como um potencializador do Marrocos na Copa Africana de Nações. O Marrocos venceu a Jordânia na final do torneio e ficou com o título, deixando para trás também Comores, Omã, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes.

Na Copa Africana de Nações, o Marrocos também enfrenta Comores, além de Mali e Zâmbia na primeira fase. Todas as seleções estão no grupo A. Já na Copa do Mundo, o Brasil e os marroquinos estão no Grupo C e têm Haiti e Escócia como adversários.

continua após a publicidade

No entanto, as duas seleções não poderão ver Haiti e Escócia em ação de forma oficial, apenas em amistosos visando a Copa do Mundo de 2026.

Todos os Jogos da Copa Africana de Nações

Segunda-feira, 22/12

  1. Marrocos x Comores — 11h
  2. Mali x Zâmbia — 14h
  3. África do Sul x Angola — 17h

Terça-feira, 23/12

  • Egito x Zimbábue — 09:30
  • RD Congo x Benim — 12h
  • Senegal x Botsuana — 14:30
  • Nigéria x Tanzânia — 17h

Quarta-feira, 24/12

  • Tunísia x Uganda — 09:30
  • Burkina Faso x Guiné Equatorial — 12h
  • Argélia x Sudão — 14:30
  • Costa do Marfim x Moçambique — 17h

Sexta-feira, 26/12

Fase de grupos · Rodada 2 de 3

  1. Camarões x Gabão — 09:30
  2. Angola x Zimbábue — 12h
  3. Egito x África do Sul — 14:30
  4. Zâmbia x Comores — 17h

Sábado, 27/12

  • Marrocos x Mali — 09:30
  • Benim x Botsuana — 12h
  • Senegal x RD Congo — 14:30
  • Uganda x Tanzânia — 17h

Domingo, 28/12

  • Nigéria x Tunísia — 09:30
  • Gabão x Moçambique — 12h
  • Guiné Equatorial x Sudão — 14:30
  • Argélia x Burkina Faso — 17h

Segunda-feira, 29/12

Fase de grupos · Rodada 3 de 3

  1. Zimbábue x África do Sul — 13h
  2. Angola x Egito — 13h
  3. Zâmbia x Marrocos — 16h
  4. Comores x Mali — 16h

Terça-feira, 30/12

  • Uganda x Nigéria — 13h
  • Tanzânia x Tunísia — 13h
  • Botsuana x RD Congo — 16h
  • Benim x Senegal — 16h

Quarta-feira, 31/12

  • Guiné Equatorial x Argélia — 13h
  • Sudão x Burkina Faso — 13h
  • Gabão x Costa do Marfim — 16h
Hakimi - Egito 0x6 Marrocos - Olimpiadas
Hakimi na vitória por 6 a 0 sobre o Egito (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias