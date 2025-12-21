Ancelotti terá oportunidade rara de observar seleção rival do Brasil na Copa do Mundo
Marrocos usará elenco de peso para as disputas da Copa Africana de Nações, que começa neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira conheceu seus adversários da Copa do Mundo de 2026 no último dia 5, após sorteio realizado pela Fifa, e o técnico Carlo Ancelotti e toda a comissão técnica do Brasil terão uma oportunidade de ouro - e rara - de observar um dos seus rivais na fase de grupos: o Marrocos.
Relacionadas
- Cruzeiro
Tite já levou jogadores que estão no Cruzeiro para a Seleção
Cruzeiro17/12/2025
- Futebol Nacional
Athletico acerta com jogador da seleção da Colômbia e recebe negativa de volante da MLS
Futebol Nacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Esposa de Raphinha se revolta com seleção do The Best: ‘Injustiça’
Futebol Internacional17/12/2025
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A seleção marroquina jogará a Copa Africana de Nações, que começa neste domingo e vai até dia 18 de janeiro, e entrará em campo com todos os principais nomes da sua geração. Entre eles, o lateral-direito Hakimi, o goleiro Bono e o atacante Brahim Díaz. Diferentemente da Copa Árabe, em que entrou em campo apenas com nomes menos badalados e jogadores que atuam no futebol do Oriente Médio.
➡️Copa Africana de Nações começa hoje: tudo que você precisa saber sobre o torneio
Neste cenário, Ancelotti poderá analisar o adversário e identificar os pontos fortes e fracos da equipe visando o Mundial dos Estados Unidos. Em 2022 e 2018, por exemplo, o Brasil não pôde observar nenhum rival direto - o que é um fator importante ao italiano na busca pelo hexa.
A Copa Árabe finalizada na última semana, inclusive, serve como um potencializador do Marrocos na Copa Africana de Nações. O Marrocos venceu a Jordânia na final do torneio e ficou com o título, deixando para trás também Comores, Omã, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes.
Na Copa Africana de Nações, o Marrocos também enfrenta Comores, além de Mali e Zâmbia na primeira fase. Todas as seleções estão no grupo A. Já na Copa do Mundo, o Brasil e os marroquinos estão no Grupo C e têm Haiti e Escócia como adversários.
No entanto, as duas seleções não poderão ver Haiti e Escócia em ação de forma oficial, apenas em amistosos visando a Copa do Mundo de 2026.
Todos os Jogos da Copa Africana de Nações
Segunda-feira, 22/12
- Marrocos x Comores — 11h
- Mali x Zâmbia — 14h
- África do Sul x Angola — 17h
Terça-feira, 23/12
- Egito x Zimbábue — 09:30
- RD Congo x Benim — 12h
- Senegal x Botsuana — 14:30
- Nigéria x Tanzânia — 17h
Quarta-feira, 24/12
- Tunísia x Uganda — 09:30
- Burkina Faso x Guiné Equatorial — 12h
- Argélia x Sudão — 14:30
- Costa do Marfim x Moçambique — 17h
Sexta-feira, 26/12
Fase de grupos · Rodada 2 de 3
- Camarões x Gabão — 09:30
- Angola x Zimbábue — 12h
- Egito x África do Sul — 14:30
- Zâmbia x Comores — 17h
Sábado, 27/12
- Marrocos x Mali — 09:30
- Benim x Botsuana — 12h
- Senegal x RD Congo — 14:30
- Uganda x Tanzânia — 17h
Domingo, 28/12
- Nigéria x Tunísia — 09:30
- Gabão x Moçambique — 12h
- Guiné Equatorial x Sudão — 14:30
- Argélia x Burkina Faso — 17h
Segunda-feira, 29/12
Fase de grupos · Rodada 3 de 3
- Zimbábue x África do Sul — 13h
- Angola x Egito — 13h
- Zâmbia x Marrocos — 16h
- Comores x Mali — 16h
Terça-feira, 30/12
- Uganda x Nigéria — 13h
- Tanzânia x Tunísia — 13h
- Botsuana x RD Congo — 16h
- Benim x Senegal — 16h
Quarta-feira, 31/12
- Guiné Equatorial x Argélia — 13h
- Sudão x Burkina Faso — 13h
- Gabão x Costa do Marfim — 16h
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!
- Matéria
- Mais Notícias