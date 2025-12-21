A Seleção Brasileira conheceu seus adversários da Copa do Mundo de 2026 no último dia 5, após sorteio realizado pela Fifa, e o técnico Carlo Ancelotti e toda a comissão técnica do Brasil terão uma oportunidade de ouro - e rara - de observar um dos seus rivais na fase de grupos: o Marrocos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A seleção marroquina jogará a Copa Africana de Nações, que começa neste domingo e vai até dia 18 de janeiro, e entrará em campo com todos os principais nomes da sua geração. Entre eles, o lateral-direito Hakimi, o goleiro Bono e o atacante Brahim Díaz. Diferentemente da Copa Árabe, em que entrou em campo apenas com nomes menos badalados e jogadores que atuam no futebol do Oriente Médio.

➡️Copa Africana de Nações começa hoje: tudo que você precisa saber sobre o torneio

Neste cenário, Ancelotti poderá analisar o adversário e identificar os pontos fortes e fracos da equipe visando o Mundial dos Estados Unidos. Em 2022 e 2018, por exemplo, o Brasil não pôde observar nenhum rival direto - o que é um fator importante ao italiano na busca pelo hexa.

continua após a publicidade

A Copa Árabe finalizada na última semana, inclusive, serve como um potencializador do Marrocos na Copa Africana de Nações. O Marrocos venceu a Jordânia na final do torneio e ficou com o título, deixando para trás também Comores, Omã, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes.

Na Copa Africana de Nações, o Marrocos também enfrenta Comores, além de Mali e Zâmbia na primeira fase. Todas as seleções estão no grupo A. Já na Copa do Mundo, o Brasil e os marroquinos estão no Grupo C e têm Haiti e Escócia como adversários.

continua após a publicidade

No entanto, as duas seleções não poderão ver Haiti e Escócia em ação de forma oficial, apenas em amistosos visando a Copa do Mundo de 2026.

Todos os Jogos da Copa Africana de Nações

Segunda-feira, 22/12

Marrocos x Comores — 11h Mali x Zâmbia — 14h África do Sul x Angola — 17h

Terça-feira, 23/12

Egito x Zimbábue — 09:30

— 09:30 RD Congo x Benim — 12h

— 12h Senegal x Botsuana — 14:30

— 14:30 Nigéria x Tanzânia — 17h

Quarta-feira, 24/12

Tunísia x Uganda — 09:30

— 09:30 Burkina Faso x Guiné Equatorial — 12h

— 12h Argélia x Sudão — 14:30

— 14:30 Costa do Marfim x Moçambique — 17h

Sexta-feira, 26/12

Fase de grupos · Rodada 2 de 3

Camarões x Gabão — 09:30 Angola x Zimbábue — 12h Egito x África do Sul — 14:30 Zâmbia x Comores — 17h

Sábado, 27/12

Marrocos x Mali — 09:30

— 09:30 Benim x Botsuana — 12h

— 12h Senegal x RD Congo — 14:30

— 14:30 Uganda x Tanzânia — 17h

Domingo, 28/12

Nigéria x Tunísia — 09:30

— 09:30 Gabão x Moçambique — 12h

— 12h Guiné Equatorial x Sudão — 14:30

— 14:30 Argélia x Burkina Faso — 17h

Segunda-feira, 29/12

Fase de grupos · Rodada 3 de 3

Zimbábue x África do Sul — 13h Angola x Egito — 13h Zâmbia x Marrocos — 16h Comores x Mali — 16h

Terça-feira, 30/12

Uganda x Nigéria — 13h

— 13h Tanzânia x Tunísia — 13h

— 13h Botsuana x RD Congo — 16h

— 16h Benim x Senegal — 16h

Quarta-feira, 31/12

Guiné Equatorial x Argélia — 13h

— 13h Sudão x Burkina Faso — 13h

— 13h Gabão x Costa do Marfim — 16h

Hakimi na vitória por 6 a 0 sobre o Egito (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!