Bola de Ouro: Luis Enrique é premiado como Melhor Treinador do Mundo

Luis Enrique foi eleito Melhor Treinador do Ano na cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (22), em Paris, pela revista “France Football”. O espanhol superou concorrentes de peso como Hansi Flick, Enzo Maresca e Arne Slot.

Luis Enrique guiou o PSG para a história

O treinador comandou o Paris Saint-Germain em uma temporada histórica, coroada com a primeira conquista da Champions League pelo clube francês. Além do título europeu inédito, a equipe levantou a Ligue 1 e a Copa da França, alcançando a tríplice coroa. Unai Emery, Maurício Pochettino, Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti, técnicos renomados que passaram pelo PSG, não conseguiram chegar ao mesmo feito.

Em campanha dominante, o time parisiense perdeu apenas duas partidas na reta final do Campeonato Francês, quando já priorizava a Champions League. A estratégia deu resultado: sob o comando de Luis Enrique, o PSG quebrou o tabu continental e se firmou como potência europeia.

O reconhecimento veio também pelo impacto no futebol francês: ao conquistar a Champions League, o PSG se tornou apenas o segundo clube do país a alcançar o título, consolidando o feito histórico. Luis Enrique já havia recebido o prêmio de Melhor Treinador do Ano em 2014/15, quando levou o Barcelona à Champions e à tríplice coroa, repetindo agora o sucesso em Paris.

Entre os adversários de Luis Enrique estavam Arne Slot, campeão da Premier League em sua primeira temporada pelo Liverpool; Hansi Flick, com temporada sólida; e Enzo Maresca, vencedor da Conference League e do Super Mundial de Clubes pelo Chelsea. Mesmo com campanhas expressivas, nenhum alcançou o impacto da conquista do PSG sob o espanhol.

Criado em 2010, o prêmio de Melhor Treinador do Ano reconhece os técnicos mais influentes da temporada. Com a nova conquista, Luis Enrique se aproxima dos recordistas Pep Guardiola e Jürgen Klopp, podendo igualá-los em títulos individuais caso mantenha o desempenho nas próximas temporadas.

