Bola de Ouro: Lance! aponta quem será o Melhor Jogador do Mundo
Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)
A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, será revelada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.
Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes: Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), Treinador do Ano (masculino) e Troféu Yashin. Confira os votos relacionados ao melhor jogador da temporada:
🏆 Confira a votação do Lance!
🏆Bola de Ouro Masculina:
- Raphinha (Barcelona)
- Ousmané Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
A votação para o Melhor Jogador do Mundo foi acirrada e sofreu mudanças ao longo do dia. No resultado final, Raphinha se consagrou como o grande vencedor do prêmio em votação feita pelo Lance!. O brasileiro foi um dos principais protagonistas do Barcelona na última temporada, liderando o time até as primeiras semifinais de Champions League desde 2018/19.
Raphinha fez história na maior competição de clubes do mundo, tornando-se o segundo jogador com mais participações em gols em uma edição da Champions League, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Foram 21 participações, com 13 gols e oito assistências.
Além disso, o brasileiro viveu seu auge na carreira: foram 56 participações em gols em 57 jogos na temporada, com 34 gols e 22 assistências. Raphinha liderou o time e foi peça fundamental no “triplete” de títulos nacionais, em uma campanha histórica do Barcelona, que contou também com o talento do jovem Lamine Yamal. Brilhou nas conquistas de La Liga, Supercopa da Espanha, Copa do Rei e fez grande campanha na Champions League.
No top 3 também estão Ousmane Dembélé, herói do PSG na conquista inédita da Champions League, e Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona, que igualmente brilhou ao longo da temporada. Os três protagonizaram um dos anos mais competitivos da Bola de Ouro, tornando a disputa especialmente equilibrada.
