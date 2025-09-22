Com Botafogo na disputa, veja o vencedor do Clube do Ano
Com tríplice coroa, o PSG levou a premiação
O Paris Saint-Germain conquistou o prêmio de Clube de Ano, pela France Football, nesta segunda-feira (22). Na cerimônia realizada pela revista, na capital da França, os campeões europeus superaram o Botafogo e conquistaram o prêmio após ano de sucesso com a primeira tríplice coroa conquistada na história dos parisienses. O PSG superou o Botafogo, que foi campeão da Libertadores da América e do Brasileirão, em 2024
PSG: Clube do Ano
Em temporada mágica, o PSG varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática depois de janeiro fez com que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.
Com as alterações, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.
Depois de evitarem a eliminação precoce na competição europeia, os parisienses se garantiram nos Playoffs, onde não tiraram dificuldades para eliminar o Stade de Brest por 10 a 0 no agregado. Na sequência, eliminações marcantes contra os ingleses, contra Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Na decisão, protagonizaram a maior vitória na história em finais da competição, com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.
No Mundial, o Paris Saint-Germain passou na primeira colocação do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota, para o Botafogo, por 1 a 0. No mata-mata, goleou o Inter Miami, passou pelo Bayern e atropelou o Real Madrid. Porém, na decisão, foram superados pelo Chelsea.
Mesmo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG, ficou marcada para sempre na história do clube, que finalmente conquistou a Europa depois de diversas frustrações.
