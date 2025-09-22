Bola de Ouro 2025: Lance! crava ganhador do Troféu Kopa
Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)
A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, será revelada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.
Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes, que são o Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin. Confira os votos relacionados ao melhor jogador sub-21:
🏆 Confira a votação do Lance!
⭐Troféu Kopa (Melhor Jogador Sub-21):
- 1º lugar - Lamine Yamal (Barcelona)
- 2° lugar - Desiré Doué (PSG)
- 3° lugar - Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
Lamine Yamal, estrela do Barcelona, é favorito ao Troféu Kopa pelo segundo ano seguido. O prêmio de melhor jogador sub-21 foi criado em 2018 e já premiou cinco jovens até aqui: Kylian Mbappé (2018), De Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) e Yamal (2024).
Além de brigar pelo Troféu Kopa, Yamal também ganha força na briga pela Bola de Ouro no prêmio mais esperado da noite. O Barcelona conta com quatro jogadores concorrendo entre os 30 indicados na cerimônia. Além da joia espanhola, o clube catalão conta com o brasileiro Raphinha, Robert Lewandowski e o meia Pedri.
Na última temporada, Yamal e Raphinha surgiam como grandes candidatos à Bola de Ouro, mas a eliminação da equipe de Hansi-Flick na semifinal da Champions League fez com que a dupla perdesse apelo. Nesse sentido, o nome de Ousmane Dembélé cresceu na disputa por ter sido o protagonista de uma campanha histórica do PSG.
