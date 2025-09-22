menu hamburguer
Futebol Internacional

Bola de Ouro 2025: Lance! crava ganhador do Troféu Kopa

Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)

Troféu Kopa, prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo pela France Football (Foto: Divulgação/France Football)
Troféu Kopa, prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo pela France Football (Foto: Divulgação/France Football)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
11:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, será revelada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes, que são o Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin. Confira os votos relacionados ao melhor jogador sub-21:

🏆 Confira a votação do Lance!

⭐Troféu Kopa (Melhor Jogador Sub-21):

  1. 1º lugar - Lamine Yamal (Barcelona)
  2. 2° lugar - Desiré Doué (PSG)
  3. 3° lugar - Estêvão (Palmeiras/Chelsea)

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, é favorito ao Troféu Kopa pelo segundo ano seguido. O prêmio de melhor jogador sub-21 foi criado em 2018 e já premiou cinco jovens até aqui: Kylian Mbappé (2018), De Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) e Yamal (2024).

Lamine Yamal recebe o prêmio Kopa de melhor jogador do mundo sub-21
Lamine Yamal recebe o Troféu Kopa de melhor jogador do mundo sub-21 na última edição da Bola de Ouro (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Além de brigar pelo Troféu Kopa, Yamal também ganha força na briga pela Bola de Ouro no prêmio mais esperado da noite. O Barcelona conta com quatro jogadores concorrendo entre os 30 indicados na cerimônia. Além da joia espanhola, o clube catalão conta com o brasileiro Raphinha, Robert Lewandowski e o meia Pedri.

Na última temporada, Yamal e Raphinha surgiam como grandes candidatos à Bola de Ouro, mas a eliminação da equipe de Hansi-Flick na semifinal da Champions League fez com que a dupla perdesse apelo. Nesse sentido, o nome de Ousmane Dembélé cresceu na disputa por ter sido o protagonista de uma campanha histórica do PSG.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

