A técnica Sarina Wiegman foi eleita a melhor treinadora do mundo de futebol feminino no prêmio Bola de Ouro, da France Football, nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Ela conquistou a Eurocopa Feminina com a Inglaterra, diante da Espanha.

Sarina Wiegman venceu o prêmio de Melhor Treinadora do The Best FIFA Football Awards, que é diferente da Bola de Ouro, cinco vezes: em 2017 representando a Holanda, em 2020 novamente pela Holanda, e em 2022, 2023 e 2025 pela Inglaterra.

Carreira de Sarina Wiegman

Sarina Wiegman, de 55 anos, é a treinadora da Seleção Inglesa feminina desde 2021. Sob seu comando, a equipe venceu a Eurocopa duas vezes (2022 e 2025) e se classificou para a Copa do Mundo de 2023 com campanhas de destaque.

Antes da Inglaterra, Wiegman dirigiu a Seleção Holandesa, conquistando a Eurocopa de 2017 e levando o time à final da Copa do Mundo de 2019. Ela é reconhecida por seu histórico de títulos e consistência em competições internacionais.

Melhores treinadores do mundo - futebol feminino

Na disputa pelo prêmio de melhor treinador(a) do mundo em 2025, Sarina Wiegman, da Inglaterra, competiu com nomes de destaque do futebol feminino. Entre os concorrentes estavam Sonia Bompastor, do Chelsea; Arthur Elias, do Brasil; Renée Slegers, do Arsenal; e Justine Madugu, da Nigéria, todos reconhecidos por suas campanhas de sucesso em clubes e seleções ao longo da temporada.

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brasil)

Renée Slegers (Arsenal)

Justine Madugu (Nigéria)

