Rival do Brasil na Copa, Marrocos estreia com vitória e golaço na Copa Africana das Nações
Brahim Díaz e El Kaabi, de bicicleta, dão a vitória à seleção marroquina
- Matéria
- Mais Notícias
O Marrocos estreou na Copa Africana das Nações com uma vitória por 2 a 0 sobre Comores. Brahim Díaz e El Kaabi marcaram os gols da equipe, neste domingo, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat. Na próxima sexta-feira, a seleção marroquina enfrentará Mali. Será mais uma oportunidade para o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica observarem a equipe, que será adversária da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.
Relacionadas
Apesar do favoritismo e pelo fato de jogar em casa, Marrocos demorou a abrir o placar. No primeiro tempo, Rahimi desperdiçou um pênalti. O gol só saiu aos 10 minutos da etapa final, com Brahim Diaz. O melhor, porém, estava guardado para o final: El Kaabi acertou uma bela bicicleta para confirmar o triunfo, aos 30 minutos.
Ainda sem o lateral-direito Hakimi, que se recuperou de uma lesão mas não entrou em campo, o Marrocos conta com o trunfo de sediar o torneio para acabar com um longo jejum. Seu único título da Copa Africana das Nações foi em 1976, portanto, há 49 anos.
Além disso, os marroquinos contam com a boa fase para conseguirem o título. Além da quarta colocação na Copa de 2022, a equipe é a africana mais bem colocada no ranking da Fifa, em 11º lugar e se classificou para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento na eliminatórias, com oito vitórias.
Brasil e Marrocos estão no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Haiti e Escócia, e se enfrentam em New Jersey, no dia 13 de junho. Depois, a Seleção dirigida por Carlo Ancelotti joga contra o Haiti, no dia 19 e encerra a primeira fase contra a Escócia no dia 24 de junho.
➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias