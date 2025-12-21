menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rival do Brasil na Copa, Marrocos estreia com vitória e golaço na Copa Africana das Nações

Brahim Díaz e El Kaabi, de bicicleta, dão a vitória à seleção marroquina

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
19:02
El Kaabi acerta bicicleta no jogo de Marrocos (Foto: Abdel Majid Bziouat / AFP)
imagem cameraEl Kaabi acerta bicicleta no jogo de Marrocos (Foto: Abdel Majid Bziouat / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Marrocos estreou na Copa Africana das Nações com uma vitória por 2 a 0 sobre Comores. Brahim Díaz e El Kaabi marcaram os gols da equipe, neste domingo, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat. Na próxima sexta-feira, a seleção marroquina enfrentará Mali. Será mais uma oportunidade para o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica observarem a equipe, que será adversária da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

Apesar do favoritismo e pelo fato de jogar em casa, Marrocos demorou a abrir o placar. No primeiro tempo, Rahimi desperdiçou um pênalti. O gol só saiu aos 10 minutos da etapa final, com Brahim Diaz. O melhor, porém, estava guardado para o final: El Kaabi acertou uma bela bicicleta para confirmar o triunfo, aos 30 minutos.

Ainda sem o lateral-direito Hakimi, que se recuperou de uma lesão mas não entrou em campo, o Marrocos conta com o trunfo de sediar o torneio para acabar com um longo jejum. Seu único título da Copa Africana das Nações foi em 1976, portanto, há 49 anos.

continua após a publicidade
Ayoub El Kaabi comemora gol de Marrocos (Foto: Paul Ellis / AFP)
Ayoub El Kaabi comemora gol de Marrocos, rival do Brasil na Copa (Foto: Paul Ellis / AFP)

Além disso, os marroquinos contam com a boa fase para conseguirem o título. Além da quarta colocação na Copa de 2022, a equipe é a africana mais bem colocada no ranking da Fifa, em 11º lugar e se classificou para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento na eliminatórias, com oito vitórias.

Brasil e Marrocos estão no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Haiti e Escócia, e se enfrentam em New Jersey, no dia 13 de junho. Depois, a Seleção dirigida por Carlo Ancelotti joga contra o Haiti, no dia 19 e encerra a primeira fase contra a Escócia no dia 24 de junho.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias