Laporte projeta Espanha contra o Uruguai: 'Sabem do que somos capazes' 'La Roja' volta a campo na segunda-feira (26), pela decisão da liderança com o Uruguai

O zagueiro Laporte foi o escolhido para conversar com a imprensa nesta quarta-feira (24), após o treino em Chattanooga, no Tennessee, projetando o duelo da Espanha com o Uruguai, na sexta (26), às 21h (de Brasília). O jogador projetou o jogo contra a Celeste e falou do objetivo de terminar na liderança do Grupo H da Copa do Mundo.

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A Espanha, após empatar sem gols com Cabo Verde, não tomou conhecimento da Arábia Saudita e goleou por 4 a 0. As críticas machucaram no primeiro momento, mas a atuação na segunda rodada mostrou a força da "La Roja" no Mundial.

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— Entendi as críticas após Cabo Verde. Internamente, também não estávamos satisfeitos. Somos nós que mais queremos vencer, especialmente contra uma equipe que supostamente era mais fraca, ou talvez seja. Mas, bem, é compreensível. Também ficamos frustrados quando as coisas não saem como queremos — disse Laporte.

— Vocês sabem do que somos capazes em campo. O que vocês viram na segunda partida nos representa melhor. Mas na primeira partida tivemos a bola e faltou o gol. Já na segunda partida, jogamos mais como a Espanha — completou o defensor da Espanha.

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Laporte, da Espanha, em ação na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Espanha em melhor momento

Adversário da Fúria, o Uruguai empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde, e chega para o jogo desesperado por uma vitória para passar de fase. Do lado dos sul-americanos, são três gols sofridos em três jogos, o que aumenta a necessidade do alto volume de jogo, tão característico da Espanha. A partida vale a liderança da chave.

— Ainda precisamos analisá-los mais de perto. O importante é jogarmos o nosso jogo. Eles têm tudo para vencer, então vamos ver como se saem. Precisamos nos concentrar em nós mesmos, não tanto neles. É verdade que precisamos ter alguns parâmetros. Somos capazes de fazer uma boa partida e vencê-la.

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