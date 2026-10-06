O futebol português vive dias intensos: embora a seleção acumule ótimos resultados sob o comando de Jorge Jesus, o país digere a possível despedida melancólica de Cristiano Ronaldo, que abandonou a delegação no meio da Data Fifa. Em conversa com o Lance!, torcedores locais opinaram sobre o racha entre o treinador e o maior ídolo da história nacional.

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CR7 x JJ: quem tem razão?

Para o torcedor Helder Branco, o atacante de 41 anos teve uma atitude injustificável no episódio, por mais que seja seu grande ídolo no esporte.

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— Ele agiu como uma criança mimada, depois de tudo o que a gente fez por ele. Ele fez muito por nós também, claro. Sou o maior fã dele no mundo, adoro-o para sempre, mas ele é o capitão e tem que dar o exemplo. As pessoas dizem que o Jorge Jesus não o colocou para jogar depois de prometer. Mas ele jogou setenta minutos no primeiro jogo. E o segundo jogo não estava adequado para ele, então o treinador teve que fazer sua escolha. Ele precisa esquecer que é o Cristiano Ronaldo e ser o capitão da equipe. Não há desculpa para a maneira como ele agiu. Eu sinto pena, mas finalmente temos um treinador com pulso firme, que diz quem manda — afirmou.

Já Daniel Fernandes acredita que o camisa 7 conquistou o direito de ser convocado perpetuamente, mas não o de determinar sua presença entre os titulares. Para ele, Jorge Jesus agiu dentro de sua alçada.

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— O CR7 é o nosso Pelé. Tal como Pelé colocou a Seleção Brasileira na boca do mundo, o CR7 levou a seleção portuguesa aos quatro cantos. Isso sempre deve ser considerado e permite que seja convocado até decidir não querer mais. Para o nosso país, CR7 vai além do futebol. Mas é impossível vencer o tempo, então ele já não pode exigir ter os minutos que quiser. Isso é responsabilidade do treinador. No auge, talvez fosse permitido que uma lenda decidisse quanto tempo joga e como a equipe joga. Na atualidade, merece ser convocado, mas já não pode exigir tempo de jogo. Então, acho que o Jesus não fez nada de errado. Em algum momento, considerou que o jogo pedia CR7, mas não foi necessário e ele acabou aquecendo em vão — analisou.

Por sua vez, o torcedor Rubem enxerga erros em ambos os lados, além de criticar a postura da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que repassou a camisa 7 a Rafael Leão logo na primeira partida sem o astro.

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— Os dois estiveram mal. Primeiro, acho que um treinador não tem que dizer se o seu atleta vai jogar um ou dois jogos. Bastava dizer que contava com ele. E a CR7 respeitar a decisão, mesmo que tenha posto-o para aquecer e mudado de opinião. Agora, Jorge Jesus não deveria tê-lo posto para aquecer se não estava certo de que iria colocá-lo, evitando desgastar um homem que já não tem 20 anos. Por isso compreendo que o CR7 sentiu que JJ não confia nele em momentos complicados. E ele avisou que sairia se não se sentisse útil para a seleção. Foi o que fez, como homem de palavra que não foi JJ. Os dois erraram e precisam se entender — opinou.

Por fim, Rosana Magalhães lamenta a proporção tomada pelo caso no noticiário lusitano nas últimas semanas.

— Minha opinião é que ele deveria ter se despedido há um ou dois anos, quando sairia por cima. Mas percebo que ele é atípico e ainda se sente capaz aos 41 anos. Este assunto ainda vai render muito. Porém, há temas mais urgentes em Portugal, como a crise da habitação e o preço dos combustíveis. É isso que deveria mobilizar o país — refletiu.

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Cristiano Ronaldo ficou insatisfeito ao saber que não entraria no jogo entre Portugal e Noruega, pela Liga das Nações (Foto: Lise Aserud / AFP)

➡️ Jorge Jesus discute com jornalista sobre Cristiano Ronaldo

Entenda o caso envolvendo Cristiano Ronaldo

O desentendimento entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo eclodiu na vitória por 2 a 1 contra a Noruega, no dia 27 de setembro. Na ocasião, o técnico decidiu não colocar o astro em campo por entender que a dinâmica do confronto exigia outras características, contrariando uma suposta promessa prévia de dar ao menos 30 minutos ao atleta. No banco de reservas, o jogador não escondeu a insatisfação.

Após o apito final, treinador e capitão reuniram-se com o presidente da FPF, Pedro Proença, para apaziguar o atrito. Contudo, em coletiva posterior, o ex-comandante do Flamengo reafirmou sua autonomia sobre as substituições — atitude que motivou o desligamento voluntário de CR7 da concentração.

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Já sem a presença de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu mais dois jogos da Liga das Nações: 4 a 2 contra a Dinamarca e 2 a 1 em novo embate com a Noruega. Nas últimas entrevistas, Jorge Jesus e Pedro Proença disseram que as portas estão abertas para o atleta.

— Não sei o que vai acontecer. Para mim, está tudo em aberto. Tem de decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na seleção, volta quando quiser. Por que não? — simplificou o treinador.