Courtois renova com o Real Madrid e completa dez anos no clube
Goleiro belga estende contrato por mais uma temporada; desde 2018, soma 348 partidas e 14 títulos com a camisa merengue
Thibaut Courtois seguirá no Real Madrid até 30 de junho de 2028. O clube espanhol anunciou nesta sexta-feira (20) a renovação do contrato do goleiro belga, que tinha vínculo até junho de 2027. Com o novo acordo, o jogador poderá completar dez anos na equipe.
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A confirmação do novo vínculo foi feita em um comunicado oficial, além de imagens compartilhadas no perfil oficial do clube no X/Twitter. Na nota, o Real Madrid destacou a importância do belga nas conquistas da equipe e ressaltou suas atuações decisivas ao longo das últimas temporadas.
Courtois chegou ao Real Madrid em 2018 e, desde então, disputou 348 partidas. Aos 34 anos, o goleiro acumula 14 títulos pelo clube, entre eles duas Champions League, três Campeonatos Espanhóis e três Mundiais de Clubes.
Títulos de Courtois pelo Real Madrid
- 2 Champions League
- 3 Mundiais de Clubes
- 2 Supercopas da Uefa
- 3 Campeonatos Espanhóis
- 1 Copa do Rei
- 3 Supercopas da Espanha
Prêmios individuais e trajetória pela Bélgica
Além dos títulos coletivos, Courtois acumula premiações individuais. O goleiro conquistou a Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2018, o prêmio The Best de melhor goleiro do mundo no mesmo ano e o Troféu Yashin em 2022. Também recebeu o Troféu Zamora em 2014.
O belga ainda foi escolhido para a seleção mundial da Fifa em 2022 e 2023 e eleito o melhor jogador da final da Champions League de 2022, quando o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, em Paris.
Pela seleção da Bélgica, Courtois soma 115 partidas disputadas. Ele participou de quatro edições da Copa do Mundo e integrou a equipe que terminou em terceiro lugar em 2018, melhor campanha do país na história do torneio.
Veja a nota na íntegra
O Real Madrid C. F. e Thibaut Courtois chegaram a um acordo para a ampliação do contrato do jogador, que permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2028.
Thibaut Courtois chegou ao Real Madrid em 2018. Em suas nove temporadas defendendo nossa camisa, disputou 348 partidas e conquistou 14 títulos: duas Champions League, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.
Sua contribuição para todas essas conquistas foi marcada por atuações decisivas, que o consagraram como o melhor goleiro do mundo.
Courtois é jogador da seleção da Bélgica, pela qual disputou 115 partidas até o momento.
Em nível individual, Thibaut Courtois conquistou a Luva de Ouro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018; o prêmio The Best de melhor goleiro da Fifa, também em 2018; o Troféu Yashin, em 2022; e o Troféu Zamora, em 2014.
Além disso, foi incluído duas vezes na seleção mundial da Fifa, em 2022 e 2023, e eleito o melhor jogador da final da Champions League de 2022, disputada em Paris, quando o Real Madrid conquistou sua 14ª taça da competição.
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