José Mourinho comentou o futuro de Endrick no Real Madrid e reforçou que o clube espanhol terá a palavra final sobre uma possível transferência do atacante brasileiro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o treinador demonstrou carinho pelo jovem, mas deixou claro que os interesses da equipe estão acima de qualquer jogador.

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— Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante — declarou Mourinho.

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A declaração de Mourinho sobre Endrick repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Muitos interpretaram a fala do treinador como um sinal de que o brasileiro não terá espaço no Real Madrid e defenderam que uma transferência seria o melhor caminho para o atacante, visando ganhar mais minutos e ter sequência em campo. Veja a repercussão:

O posicionamento do treinador acontece em meio às especulações sobre o futuro de Endrick. O brasileiro desperta o interesse de clubes europeus, principalmente da Itália, e pode ser envolvido em uma negociação na próxima janela de transferências.

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O Lance! apurou que o Real Madrid não considera um novo empréstimo e só admite negociar o atacante em definitivo. Para liberar o jogador, a diretoria espanhola estipula valores entre 60 e 70 milhões de euros. Milan, Roma e Sporting acompanham a situação, mas o preço exigido pode dificultar as tratativas.

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O Real Madrid volta a campo neste sábado (21), às 17h (de Brasília), contra o Celta, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a vice-liderança, três pontos atrás do Barcelona, e busca se manter na disputa pelo topo da tabela.

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