Fala de Mourinho sobre Endrick vira assunto: 'Não vai'
Treinador afirmou que não há jogadores com privilégios no elenco
José Mourinho comentou o futuro de Endrick no Real Madrid e reforçou que o clube espanhol terá a palavra final sobre uma possível transferência do atacante brasileiro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o treinador demonstrou carinho pelo jovem, mas deixou claro que os interesses da equipe estão acima de qualquer jogador.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
— Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante — declarou Mourinho.
A declaração de Mourinho sobre Endrick repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Muitos interpretaram a fala do treinador como um sinal de que o brasileiro não terá espaço no Real Madrid e defenderam que uma transferência seria o melhor caminho para o atacante, visando ganhar mais minutos e ter sequência em campo. Veja a repercussão:
O posicionamento do treinador acontece em meio às especulações sobre o futuro de Endrick. O brasileiro desperta o interesse de clubes europeus, principalmente da Itália, e pode ser envolvido em uma negociação na próxima janela de transferências.
O Lance! apurou que o Real Madrid não considera um novo empréstimo e só admite negociar o atacante em definitivo. Para liberar o jogador, a diretoria espanhola estipula valores entre 60 e 70 milhões de euros. Milan, Roma e Sporting acompanham a situação, mas o preço exigido pode dificultar as tratativas.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O Real Madrid volta a campo neste sábado (21), às 17h (de Brasília), contra o Celta, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a vice-liderança, três pontos atrás do Barcelona, e busca se manter na disputa pelo topo da tabela.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Veja gol em Al-Ahli x Al-Nassr: Cristiano Ronaldo abre o placar
Equipes estão se enfrentando nesta sexta-feira (20)
Atacante do Manchester United causa polêmica após jogar GTA VI de madrugada
Publicação de Bryan Mbeumo gera críticas entre torcedores ingleses
Bastidores: jogadores celebram vitória contra o Coritiba e Neymar afirma: 'tô muito feliz'
O Peixe venceu o Coxa por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada
Polêmica em transmissão de Osasco e Pinheiros viraliza: 'Lixo'
Durante a partida, uma voz foi captada dizendo "lixo de transmissão"
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Gol perdido em São Paulo x Fluminense viraliza: 'Meu Deus'
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Gol perdido em Vasco x Internacional gera revolta: 'Inacreditável'
Cruz-Maltino vence, elimina risco de rebaixamento e deixa Inter no Z4
Superliga Masculina: veja onde assistir aos jogos da quinta rodada
Rodada começa nesta sexta-feira (20), com três partidas, e terá transmissões da Ge TV e do sportv2
Torcida do Palmeiras reage à fala de Leila após derrota: 'Não aprendeu'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Conmebol anuncia show no intervalo da final da Libertadores e confirma atração
Partida entre Palmeiras e Estudiantes, no Uruguai, terá atração no intervalo
Fala de Abel irrita torcedores do Palmeiras: 'Palhaço'
Com a derrota, Palmeiras vê rival abrir seis pontos de vantagem
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Risco de queda do Corinthians despenca e Grêmio liga alerta; veja
Imortal empatou com o Bahia, em casa, por 0 a 0
Fala de Odair Hellmann irrita torcedores do Flamengo: 'Não vi'
Com o triunfo, Rubro-Negro abre boa distância em relação ao rival Palmeiras
Especialista de arbitragem aponta erro em Corinthians x Botafogo
Comentarista apontou falha do VAR em lance de pênalti
Atitude de Pavón repercute em Grêmio x Bahia: 'Deveria'
Grêmio e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 na Arena
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo