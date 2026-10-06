Cristiano Ronaldo toma decisão sobre retorno à Seleção

A relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, parece ter azedado de vez. O atacante teria decidido não retornar à equipe nacional enquanto o "Mister" permanecer no comando técnico. A informação foi divulgada pelo comentarista Rui Santos, na CNN Portugal, e confirmada pela ESPN.

Na segunda-feira (5), Rui Santos revelou que o craque português teria reagido mal às declarações públicas de Jorge Jesus e do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, após os últimos acontecimentos na seleção.

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Cristiano Ronaldo não volta enquanto Jorge Jesus estiver?

O comentarista falou no programa Rui Santos Em Campo sobre o desabafo de Cristiano Ronaldo e qual seria a decisão final do ídolo português:

— Daquilo que foram as declarações de Jorge Jesus e Pedro Proença, posso dizer que Cristiano Ronaldo ficou muito mal impressionado com o conteúdo dessas declarações e, de resto, terá desabafado que não vai regressar à Seleção Nacional, pelo menos enquanto Jorge Jesus estiver no comando técnico da seleção.

De acordo com a ESPN, Cristiano Ronaldo ficou incomodado por não ter recebido um pedido de desculpas público do treinador. Jesus, por outro lado, argumenta nos bastidores que isso não estava acordado entre eles e, por isso, não o fez.

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O acordo, neste caso, é um "manual". Em uma espécie de documento, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus haviam listado uma série de explicações que seriam dadas pelo treinador em coletiva, depois que o craque não atuou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no dia 27 de setembro.

O portal de notícias brasileiro teve acesso ao documento, que não apontava, de fato, um pedido de desculpas a ser feito por Jesus a Ronaldo. O manual trazia outros pontos: o técnico deveria ressaltar os elogios ao astro, dizer que contava com ele para o futuro e destacar a "influência positiva" do craque na seleção.

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➡️Jorge Jesus discute com jornalista sobre Cristiano Ronaldo

Polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se iniciou depois do confronto contra Noruega (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Mister nada incomodado com o craque português

O treinador seguiu o combinado. Na coletiva depois do segundo triunfo sobre os noruegueses, também por 2 a 1, em Portugal, o "Mister" abriu as portas para o retorno de Cristiano Ronaldo:

— Por mim, está tudo em aberto. O Cris é que tem de decidir a vida dele. Na próxima convocatória, se o Cris estiver jogando e quiser estar na Seleção, por que não? Ressentimento? Nada, foi um mal-entendido. Na minha opinião, é fácil resolver — disse.

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Mesmo com tudo o que Jesus disse, CR7 se incomodou com a falta de um pedido de desculpas, e o cenário, neste momento, volta à estaca zero. O português não treinou na antevéspera nem na véspera do duelo com a Dinamarca, no meio da última semana. Ele deixou a seleção horas depois da coletiva de Jorge Jesus, na qual o técnico afirmou que não havia problema entre eles.