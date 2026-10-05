Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jorge Jesus discute com jornalista sobre Cristiano Ronaldo

Seleção Portuguesa venceu o último jogo por 2 a 1

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/10/2026 12:21
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Jorge Jesus durante Portugal x Noruega pela Liga das Nações (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
Jorge Jesus durante Portugal x Noruega pela Liga das Nações (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Portugal encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento e na liderança isolada de seu grupo na Liga das Nações da Uefa (Nations League). Mesmo assim, o principal assunto após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, foi Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.

O treinador chegou a discutir com um jornalista após ser questionado sobre um possível encontro entre o comandante e o ídolo português para um pedido de desculpas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Discussão de Jorge Jesus e jornalista sobre Cristiano Ronaldo

Na entrevista coletiva depois da partida, Jorge Jesus foi questionado sobre o episódio envolvendo o atacante. O repórter explicou que queria saber se havia ocorrido algum encontro, conforme especulado na imprensa europeia, mas o técnico voltou a questioná-lo:

— Pedir desculpas? Como assim? Não peço desculpas a ninguém. [...] O que realmente aconteceu? O problema que gerou tudo isso foi o fato de o jogador (Cristiano) ir aquecer. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você quer que eu peça desculpas pelo quê e para quem?

continua após a publicidade

➡️ Jorge Jesus deixa futuro de CR7 em aberto na seleção de Portugal: 'Volta quando quiser'

Na sequência, o jornalista citou a informação de que Jesus pediria desculpas a Cristiano em uma possível reunião. O treinador negou:

— Isso é mentira. Eu ia pedir desculpas pelo quê? Qual era o motivo para eu pedir desculpas?

Jorge Jesus rebate jornalista após ser questionado sobre Cristiano Ronaldo (Foto: Adam Escada /Fotoarena/Folhapress)
Jorge Jesus rebate jornalista após ser questionado sobre Cristiano Ronaldo (Foto: Adam Escada /Fotoarena/Folhapress)

Sem CR7, Portugal vence a Noruega pela Liga das Nações

Portugal venceu a Noruega de virada por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, em Porto, pela quarta rodada da Liga das Nações. O resultado consolidou a liderança de Portugal no Grupo A, com 12 pontos, e já garantiu a classificação antecipada à segunda fase com duas rodadas de antecedência.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League

Futebol Internacional

Desafio de Zidane na França é achar um 'Rodri' para a seleção; entenda

Há 1 minuto
Mbappé se aproxima de recorde e pode superar nomes históricos (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

Futebol Internacional

Mbappé volta a Madri após susto e inicia preparação para retornar ao Real

Há 4 minutos
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Futebol Internacional

Com Endrick, Estêvão e Rayan, veja os finalistas do Golden Boy 2026

Há 27 minutos
Hugo foi titular no primeiro amistoso da Amarelinha (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Fora de Campo

Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'

Há 1 hora
O atacante francês do Real Madrid, camisa 10 Kylian Mbappé (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026

Futebol Internacional

Real Madrid sofre com lesões e tem apenas três defensores disponíveis após Data Fifa

Há 2 horas
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Futebol Internacional

Marcelo Gallardo tem início irregular sob comando do Equador

Há 2 horas
Mais LANCE!
Willian - Arsenal

Willian expõe bastidores da passagem pelo Arsenal e faz grande desabafo: 'Não foi'

Comentarista reprovou adversários do Brasil em primeira Data Fifa pós-Copa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Mauro Cezar detona amistosos da Seleção Brasileira: 'Palhaçada'

Jorge Jesus no gramado do Estádio do Dragão após a vitória de Portugal sobra Noruega pela Liga das Nações

Jorge Jesus vira alvo de elogios na Europa em meio à crise com Ronaldo

Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

De olho no Barça, Mbappé retorna a Madri para recuperar lesão

Conflito entre comandante e jogador causou grande repercussão (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Presidente da FPF quebra silêncio sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em 90 minutos

Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)

Jornal espanhol destaca início de Xavi na Holanda: 'Milagre'

Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)

Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha

Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Jorge Jesus no gramado do Estádio do Dragão após a vitória de Portugal sobra Noruega pela Liga das Nações

Jorge Jesus deixa futuro de CR7 em aberto na seleção de Portugal: 'Volta quando quiser'

Potugal vence Noruega pela Nations League

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os gols

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do Mundo