Jorge Jesus discute com jornalista sobre Cristiano Ronaldo
Seleção Portuguesa venceu o último jogo por 2 a 1
Portugal encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento e na liderança isolada de seu grupo na Liga das Nações da Uefa (Nations League). Mesmo assim, o principal assunto após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, foi Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.
O treinador chegou a discutir com um jornalista após ser questionado sobre um possível encontro entre o comandante e o ídolo português para um pedido de desculpas.
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Discussão de Jorge Jesus e jornalista sobre Cristiano Ronaldo
Na entrevista coletiva depois da partida, Jorge Jesus foi questionado sobre o episódio envolvendo o atacante. O repórter explicou que queria saber se havia ocorrido algum encontro, conforme especulado na imprensa europeia, mas o técnico voltou a questioná-lo:
— Pedir desculpas? Como assim? Não peço desculpas a ninguém. [...] O que realmente aconteceu? O problema que gerou tudo isso foi o fato de o jogador (Cristiano) ir aquecer. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você quer que eu peça desculpas pelo quê e para quem?
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Na sequência, o jornalista citou a informação de que Jesus pediria desculpas a Cristiano em uma possível reunião. O treinador negou:
— Isso é mentira. Eu ia pedir desculpas pelo quê? Qual era o motivo para eu pedir desculpas?
Sem CR7, Portugal vence a Noruega pela Liga das Nações
Portugal venceu a Noruega de virada por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, em Porto, pela quarta rodada da Liga das Nações. O resultado consolidou a liderança de Portugal no Grupo A, com 12 pontos, e já garantiu a classificação antecipada à segunda fase com duas rodadas de antecedência.
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