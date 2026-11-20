Bayern confirma lesão e Harry Kane ficará longo período afastado
Atacante inglês sofreu lesão no tornozelo esquerdo durante empate com o Colônia
O Bayer de Munique tem um desfalque importante para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (20), pouco depois do empate em 1 a 1 com o Colônia, o clube alemão confirmou que o atacante Harry Kane sofreu lesão no tornozelo esquerdo e anunciou que o jogador "está ausente pelos próximos meses".
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O Bayern não especificou o prazo para retorno de Kane, mas a imprensa local estima que o atacante deve ficar ao menos três meses afastado dos gramados. Assim, o centroavante só deve voltar a atuar em março de 2027.
"Harry Kane sofreu uma lesão no ligamento sindesmótico do tornozelo esquerdo durante a partida do Bayern contra o Colônia, na sexta-feira, pela Bundesliga. A informação foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do Bayern. Portanto, o jogador de 33 anos ficará afastado dos gramados pelos próximos meses", disse o Bayern em nota.
O lance envolvendo Kane aconteceu logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Ele sofreu um entrada ao tentar finalizar uma bola dentro da área adversária e sentiu um incômodo no tornozelo esquerdo. Com dores, acabou substituído por Tom Bischof e foi direto para o vestiário. Depois, Kane precisou deixar o estádio de muletas.
Além de Kane, o Bayer também tem problemas com Olise. O atacante francês também sentiu dores no tornozelo esquerdo e foi substituído no intervalo, mas não foi constatada lesão. Ainda assim, ele precisará passar por um tratamento nos próximos dias.
Com a bola rolando, o Bayern saiu perdendo para o Colônia, com gol de Mikey Moore logo aos 12 minutos do primeiro tempo, na Allianz Arena. Os donos da casa buscaram o empate ainda antes do intervalo, com Nathaniel Brow, mas não conseguiram virar a partida.
Com o resultado, o Bayern pode perder a liderança da Bundesliga neste fim de semana. Isso porque os Bávaros ficaram com 22 pontos, apenas um a mais que o Borussia Dortmund, que enfrenta o Borussia Mönchengladbach, neste sábado (21), às 11h30 (de Brasília).
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