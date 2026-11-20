O primeiro treinamento de Mauricio Pochettino à frente do Manchester United ganhou repercussão nas redes sociais após ser filmado por um drone. A gravação, realizada no centro de treinamento de Carrington, na Inglaterra, foi publicada no YouTube e mostra aproximadamente 12 minutos da atividade comandada pelo treinador argentino.

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Nas imagens, Pochettino aparece orientando os jogadores e acompanhando exercícios táticos no campo. O registro permite observar parte do trabalho desenvolvido pela comissão técnica antes da estreia do Manchester United sob o comando do argentino, justamente contra o Liverpool.

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Vídeo mostra orientações e exercícios táticos de Pochettino

A gravação apresenta diferentes momentos da atividade. Em um dos trechos, os jogadores aparecem distribuídos pelo gramado entre bonecos utilizados para simular adversários durante os exercícios. Integrantes da comissão técnica também participam das orientações e acompanham a movimentação dos atletas.

Outro momento que chamou a atenção foi uma atividade envolvendo dez jogadores de linha. A disposição dos atletas alimentou especulações nas redes sociais sobre uma possível formação titular para o confronto contra o Liverpool.

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Entretanto, não existe confirmação de que o grupo observado no treinamento represente a equipe escolhida por Pochettino para sua primeira partida no comando dos Red Devils.

Pochettino, técnico do Manchester United (Foto: Divulgação)

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