A próxima Copa América, em 2028, deverá ser disputada, mais uma vez, nos Estados Unidos. Ao menos, foi o que a Conmebol indicou em reunião realizada nesta sexta-feira (20), na Colômbia. A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Lance!.

➡️Dirigente revela mudança no formato das Eliminatórias da Conmebol para a Copa

A decisão da Conmebol foi informada pelo presidente Alejandro Dominguez durante a reunião do conselho da entidade, nesta sexta, em Barranquilla, na Colômbia, onde os dirigentes das confederações do continente se encontraram para tratar sobre o futebol sul-americano. A reunião aconteceu na sede da final da Copa Sul-Americana, que será disputada neste sábado (21), entre Atlético-MG e Boca Juniors.

continua após a publicidade

Esta será a terceira vez em que a Copa América será disputada nos Estados Unidos. A primeira aconteceu em 2016, na edição comemorativa do centenário da competição, em que o Chile ficou com o título ao bater a Argentina na final. A última Copa América, em 2024, também foi em solo norte-americano. Dessa vez, os argentinos foram campeões.

Recentemente, os Estados Unidos entraram na rota das competições internacionais de futebol. Em 2025, o país recebeu a Copa do Mundo de Clubes. Neste ano, foi a vez da Copa do Mundo de seleções. Além disso, Los Angeles vai receber os Jogos Olímpicos de 2028.

continua após a publicidade

Conmebol apoia reeleição de Infantino na Fifa

Na mesma reunião do conselho desta sexta-feira, a Conmebol ratificou o apoio da entidade e das 10 confederações que a integram à reeleição de Gianni Infantino à presidência da Fifa.

"O apoio da CONMEBOL, já manifestado no Congresso da FIFA realizado no Paraguai em maio de 2025, manteve-se inalterável ao longo dos meses, como um reconhecimento à liderança de Infantino e às mudanças positivas que o futebol mundial vivenciou nos últimos anos", publicou a Conmebol em nota oficial.

continua após a publicidade

Além de Gianni Infantino, que está no cargo desde 2016 e vai tentar um novo mandato, vão disputar o pleito o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, e o presidente de honra da Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês), Kohzo Tashima.

A eleição que irá definir o futuro do presidente da Fifa está marcada para 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da Fifa, que será realizado em Rabat, no Marrocos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte