Conmebol define sede da Copa América de 2028
Entidade sul-americana fez anúncio para confederações em reunião na Colômbia
A próxima Copa América, em 2028, deverá ser disputada, mais uma vez, nos Estados Unidos. Ao menos, foi o que a Conmebol indicou em reunião realizada nesta sexta-feira (20), na Colômbia. A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Lance!.
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A decisão da Conmebol foi informada pelo presidente Alejandro Dominguez durante a reunião do conselho da entidade, nesta sexta, em Barranquilla, na Colômbia, onde os dirigentes das confederações do continente se encontraram para tratar sobre o futebol sul-americano. A reunião aconteceu na sede da final da Copa Sul-Americana, que será disputada neste sábado (21), entre Atlético-MG e Boca Juniors.
Esta será a terceira vez em que a Copa América será disputada nos Estados Unidos. A primeira aconteceu em 2016, na edição comemorativa do centenário da competição, em que o Chile ficou com o título ao bater a Argentina na final. A última Copa América, em 2024, também foi em solo norte-americano. Dessa vez, os argentinos foram campeões.
Recentemente, os Estados Unidos entraram na rota das competições internacionais de futebol. Em 2025, o país recebeu a Copa do Mundo de Clubes. Neste ano, foi a vez da Copa do Mundo de seleções. Além disso, Los Angeles vai receber os Jogos Olímpicos de 2028.
Conmebol apoia reeleição de Infantino na Fifa
Na mesma reunião do conselho desta sexta-feira, a Conmebol ratificou o apoio da entidade e das 10 confederações que a integram à reeleição de Gianni Infantino à presidência da Fifa.
"O apoio da CONMEBOL, já manifestado no Congresso da FIFA realizado no Paraguai em maio de 2025, manteve-se inalterável ao longo dos meses, como um reconhecimento à liderança de Infantino e às mudanças positivas que o futebol mundial vivenciou nos últimos anos", publicou a Conmebol em nota oficial.
Além de Gianni Infantino, que está no cargo desde 2016 e vai tentar um novo mandato, vão disputar o pleito o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, e o presidente de honra da Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês), Kohzo Tashima.
A eleição que irá definir o futuro do presidente da Fifa está marcada para 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da Fifa, que será realizado em Rabat, no Marrocos.
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