Atlético Mineiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Boca Juniors: pela final da Copa Sul-Americana.
Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana de 2026. A decisão será disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN, do Paramount+ e do Disney+. Clique para assistir no Disney+ com Lance Plus!
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Ficha do jogo
O Atlético-MG chega à decisão em busca de seu primeiro título da Sul-Americana e disputa a terceira final continental consecutiva. Em 2024, o Galo foi vice-campeão da Libertadores. No ano seguinte, terminou novamente com o segundo lugar, desta vez na Sul-Americana, após ser derrotado pelo Lanús.
Nesta edição, a equipe mineira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com dez pontos. No mata-mata, eliminou Red Bull Bragantino, Santos e Montevideo City Torque para chegar à decisão.
O momento, porém, é de pressão. O Atlético-MG soma sete partidas consecutivas sem vencer, com cinco derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, empatou com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.
Do outro lado, o Boca Juniors busca conquistar a Sul-Americana pela terceira vez. O clube argentino levantou o troféu em 2004 e 2005 e tenta ampliar sua coleção de títulos continentais. A final também marcará o primeiro confronto entre as equipes na história da competição.
Ficha técnica
ATLÉTICO-MG X BOCA JUNIORS — FINAL DA COPA SUL-AMERICANA
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)
- 📺 Onde assistir: SBT, ESPN, Paramount+ e Disney+
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Fred; Tomás Cuello, Thiago Borbas e Bernard.
Técnico: Eduardo Domínguez.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Alan Velasco (Tomás Aranda), Sebastián Villa e Miguel Merentiel.
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