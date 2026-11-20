Ex-Vasco se destaca em goleada e ajuda clube a assumir liderança
Titular em todas as partidas da temporada, brasileiro formado no Cruz-Maltino foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Kalba
O brasileiro Leandrinho, ex-Vasco, foi um dos destaques da vitória do Al-Sharjah por 3 a 0 sobre o Kalba, nesta sexta-feira (20), fora de casa, pelo Campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Titular mais uma vez, o jogador contribuiu para o resultado que colocou a equipe na liderança provisória da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O lateral vem ganhando protagonismo na temporada e esteve presente entre os titulares em todas as partidas do Al-Sharjah. A sequência reforça a importância do brasileiro no elenco e o bom momento vivido no futebol árabe, onde vem se firmando como uma das peças da equipe.
— Foi um jogo muito importante para nós, fora de casa, e conseguimos fazer uma grande atuação coletiva. Fico feliz de ajudar a equipe e de estar na liderança, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente — comemorou.
Revelado pelo Vasco, Leandrinho chegou ao futebol profissional cercado de expectativas e também acumulou passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador representou o Brasil no Sul-Americano Sub-20 e na Copa do Mundo da categoria, em 2025, antes de seguir sua trajetória no futebol internacional.
Em alta no Al-Sharjah, o brasileiro destacou a confiança adquirida neste início de temporada e projetou os próximos desafios com a equipe, que busca se manter na disputa pelo título nacional.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
— Estou muito feliz no Al-Sharjah e me sinto cada dia mais confiante. Quero seguir evoluindo, ajudar o time a brigar pelo título e fazer uma grande temporada.
Mais LANCE!
Tom Brady negocia compra de gigante da Inglaterra
Ex-astro da NFL vendeu recentemente sua parte do Birmingham City, de Londres
Corrida pelo milésimo: confira quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo
Português balançou as redes contra o Al-Ahli nesta sexta-feira (20)
Cristiano Ronaldo perde pênalti, e Al-Nassr sofre virada com gols de brasileiros
Craque português marca, desperdiça pênalti e vê o Al-Ahli buscar a virada com gols de Toney e Ibañez
Vasco mira contratação de atacante titular do Corinthians para 2027
Clube carioca busca empréstimo de Kaio César, que pertence ao Al-Hilal
Fala de Mourinho sobre Endrick vira assunto: 'Não vai'
Treinador afirmou que não há jogadores com privilégios no elenco
Veja gols da virada do Al Ahli sobre o Al Nassr pela Liga Saudita
Craque português marca, desperdiça pênalti e vê o Al-Ahli buscar a virada com gols de Toney e Ibañez
Drone flagra primeiro treino de Pochettino no Manchester United; veja imagens
Gravação de aproximadamente 12 minutos foi publicada no YouTube e mostra orientações do treinador argentino
Brasil x Irlanda: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo sub-17
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do grupo 1
Atacante do Manchester United causa polêmica após jogar GTA VI de madrugada
Publicação de Bryan Mbeumo gera críticas entre torcedores ingleses
Com mais de 40 mil ingressos vendidos, torcida do Boca prepara 'invasão' na final da Sul-Americana
A final entre Atlético-MG e Boca Juniors está marcada para este sábado (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia
Clube demite técnico horas depois de dar parabéns pelo aniversário
Blackpool anunciou a saída de Ian Evatt apenas sete horas após homenagem
Espanha reencontra França nas quartas da Liga das Nações; veja os confrontos
Seleções voltarão a se enfrentar após semifinal da Copa do Mundo; Inglaterra terá novo duelo com a Noruega, enquanto Portugal pegará a Holanda
Atlético Mineiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Boca Juniors: pela final da Copa Sul-Americana.
Ex-Santos e Cruzeiro, Rafael Cabral defende três pênaltis e garante classificação na MLS
Goleiro brasileiro foi decisivo contra o Seattle Sounders
Mourinho comenta futuro de Endrick e Vini Jr. no Real Madrid: 'O clube é mais importante'
Treinador diz que não há jogadores com privilégios no elenco, defende disputa por posição e afirma que decisão sobre o atacante brasileiro cabe à diretoria
Courtois renova com o Real Madrid e completa dez anos no clube
Goleiro belga estende contrato por mais uma temporada; desde 2018, soma 348 partidas e 14 títulos com a camisa merengue
Kompany retorna ao comando do Bayern quatro semanas após internação de urgência
Técnico está liberado para estar junto ao time contra o Colônia, nesta sexta-feira; Belga foi diagnosticado com meningite
MLS revela salário de Messi; veja ranking dos mais bem pagos
Argentino do Inter Miami recebe cerca de R$ 168 milhões por ano e lidera lista divulgada pela associação de jogadores da liga
De Luís Fabiano a Antony: brasileiros marcaram história no dérbi entre Sevilla e Betis
Clássico da Andaluzia reúne nomes importantes do futebol brasileiro; Marcão, Natan e Antony representam o país nos elencos atuais