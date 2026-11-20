O brasileiro Leandrinho, ex-Vasco, foi um dos destaques da vitória do Al-Sharjah por 3 a 0 sobre o Kalba, nesta sexta-feira (20), fora de casa, pelo Campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Titular mais uma vez, o jogador contribuiu para o resultado que colocou a equipe na liderança provisória da competição.

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O lateral vem ganhando protagonismo na temporada e esteve presente entre os titulares em todas as partidas do Al-Sharjah. A sequência reforça a importância do brasileiro no elenco e o bom momento vivido no futebol árabe, onde vem se firmando como uma das peças da equipe.

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— Foi um jogo muito importante para nós, fora de casa, e conseguimos fazer uma grande atuação coletiva. Fico feliz de ajudar a equipe e de estar na liderança, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente — comemorou.

Titular absoluto: Leandrinho comemora classificação do Sharjah para as quartas de final da Copa do Presidente (Foto: Divulgação)

Revelado pelo Vasco, Leandrinho chegou ao futebol profissional cercado de expectativas e também acumulou passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador representou o Brasil no Sul-Americano Sub-20 e na Copa do Mundo da categoria, em 2025, antes de seguir sua trajetória no futebol internacional.

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Em alta no Al-Sharjah, o brasileiro destacou a confiança adquirida neste início de temporada e projetou os próximos desafios com a equipe, que busca se manter na disputa pelo título nacional.

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— Estou muito feliz no Al-Sharjah e me sinto cada dia mais confiante. Quero seguir evoluindo, ajudar o time a brigar pelo título e fazer uma grande temporada.