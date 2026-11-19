Nicola Negro explica por que jogadoras recusam jogar na Superliga Feminina
Técnico italiano aponta pressão da imprensa e das redes sociais como principais obstáculos
O treinador Nicola Negro explicou por que algumas jogadoras internacionais recusam propostas para atuar no Brasil. Segundo o italiano, que conquistou 13 títulos pelo Minas, a pressão da imprensa e das redes sociais, além da cobrança intensa dos torcedores, são fatores que pesam na decisão das atletas.
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Atualmente à frente do Chieri, da Itália, e da seleção feminina do México, Nicola Negro afirmou que o ambiente de cobrança no voleibol brasileiro dificulta a contratação de atletas estrangeiras para a Superliga Feminina. De acordo com o treinador, muitas jogadoras desistem de atuar no país depois de conversar com colegas que já viveram a experiência e relatam o desgaste provocado pela exposição e pela pressão fora das quadras.
— Aconteceu várias vezes de eu tentar contratar jogadoras e elas me dizerem: "Não vou para o Brasil porque aí a imprensa e as redes sociais são um desastre. Não quero esse estresse" — contou, em entrevista ao Batiscast.
Além da concorrência financeira, o técnico destacou que questões culturais e organizacionais também influenciam as escolhas das atletas. Embora o voleibol brasileiro tenha reconhecimento internacional, ligas como as da Turquia, Itália e Japão, além da Champions League, oferecem condições que podem tornar esses destinos mais atrativos, mesmo quando contam com orçamentos inferiores.
— Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo orçamento, é muito difícil trazer jogadoras desse nível para o Brasil. Temos que melhorar esse ambiente para que a Superliga cresça e consiga atrair jogadoras de um determinado nível — completou.
Nicola Negro compara estruturas de clubes brasileiros e italianos
Ao comparar o voleibol brasileiro com o italiano, o treinador ressaltou que algumas equipes do Brasil contam com instalações superiores às encontradas na Itália. No entanto, apontou a organização dos clubes italianos como um diferencial, já que muitas equipes são dedicadas exclusivamente ao voleibol, o que facilita a rotina de trabalho.
— Em relação ao jogo, a Itália tem, nesse momento, um nível físico e de força bem maior. Tirando a questão cambial, que obviamente faz diferença, as condições são mais ou menos parecidas. Mas o câmbio faz diferença — pontuou.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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