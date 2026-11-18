A goleada sofrida pelo Botafogo por 4 a 0 para o Corinthians, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou forte repercussão entre os torcedores alvinegros. Nas redes sociais, a torcida direcionou críticas ao técnico Tite, principalmente pela postura defensiva da equipe e pela falta de reação diante do adversário.

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Veja a repercussão:

O Corinthians começou a partida pressionando a saída de bola do Botafogo e ocupando o campo ofensivo. A estratégia deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Kaio César abriu o placar aos 27 minutos. Pouco depois, Memphis Depay ampliou a vantagem após jogada iniciada pelo próprio atacante.

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Na segunda etapa, o cenário ficou ainda pior para o Glorioso. Kaio César voltou a balançar as redes duas vezes, aos 14 e aos 21 minutos, completando o hat-trick e fechando a goleada corintiana.

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A postura do Botafogo também virou motivo de insatisfação. A equipe tentou se defender nos primeiros minutos, mas teve dificuldades para conter as investidas do Corinthians e praticamente não conseguiu ameaçar o adversário no setor ofensivo. Diante do resultado, torcedores cobraram uma resposta de Tite e demonstraram preocupação com o desempenho do time na reta final da temporada.