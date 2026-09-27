Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Noruega com gol de Gonçalo Ramos

João Félix marcou o primeiro e Haaland descontou para os noruegueses

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 17:54
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Portugal venceu a Noruega por 2 a 1, neste domingo (27), em Oslo, pela segunda rodada da Nations League. João Félix abriu o placar para os portugueses, Haaland empatou na etapa final e Gonçalo Ramos recolocou a equipe de Jorge Jesus em vantagem após erro de Nyland. Cristiano Ronaldo, capitão e grande astro da seleção, ficou no banco durante toda a partida e não foi utilizado.

zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Flamengo
Há 5 minutos
João Félix comemorando gol em Noruega e Portugal, pela Nations League

Veja gols de Noruega x Portugal pela Nations League

Futebol Internacional
Há 39 minutos
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Antony desabafa após última temporada: ‘Tive que tomar remédios’

Futebol Internacional
Há 1 hora

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Como foi Arsenal x Manchester City?

Primeiro tempo

A Noruega começou pressionando e criou as primeiras oportunidades, principalmente com Haaland. O atacante teve uma grande chance aos 13 minutos, mas Diogo Costa defendeu. Pouco depois, Rúben Dias também apareceu para evitar uma finalização perigosa do camisa 9, que voltou a parar no goleiro português aos 36 minutos.

continua após a publicidade

Portugal, porém, foi mais eficiente e abriu o placar aos 17 minutos. Nuno Mendes arrancou pela esquerda e encontrou Pedro Neto, que acionou João Félix na entrada da área. O atacante finalizou colocado e acertou o ângulo de Nyland para colocar os visitantes em vantagem.

A Noruega aumentou a pressão na reta final da etapa, com Haaland, Berge e Nusa criando oportunidades. Francisco Conceição ainda sentiu dores no joelho e recebeu atendimento, mas conseguiu retornar ao jogo. Apesar das chances dos donos da casa, Portugal segurou o resultado e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

continua após a publicidade
Rúben Dias e Martin Odegaard disputam bola em Noruega x Portugal pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)
Rúben Dias e Martin Odegaard disputam bola em Noruega x Portugal pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Segundo tempo

A Noruega voltou pressionando e conseguiu empatar aos 51 minutos. Ødegaard cobrou falta, Diogo Costa fez a defesa parcial e Patrick Berg aproveitou o rebote para tocar de cabeça para Haaland. O atacante finalizou e deixou tudo igual em Oslo.

Portugal respondeu rapidamente e retomou a vantagem aos 54 minutos. Nyland errou na saída de bola e entregou a posse para Gonçalo Ramos, que aproveitou a falha e encobriu o goleiro para marcar o segundo gol português. Pouco depois, Rafael Leão acertou a trave e Gonçalo Ramos desperdiçou o rebote.

continua após a publicidade

O atacante português ainda marcou novamente aos 58 minutos, após outro erro de Nyland, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. A Noruega tentou buscar o empate nos minutos finais, mas Diogo Costa voltou a aparecer em finalizações de Schjelderup e Haaland. Portugal controlou a pressão e confirmou a vitória por 2 a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O erro de Nyland foi determinante para a vitória portuguesa. A Noruega havia acabado de empatar com Haaland e pressionava em busca da virada, mas o goleiro entregou a bola para Gonçalo Ramos, que aproveitou a oportunidade para marcar o segundo gol de Portugal. O lance recolocou os visitantes em vantagem e mudou novamente o cenário da partida.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Diogo Costa foi um dos principais nomes de Portugal em Oslo. O goleiro apareceu em diferentes momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando defendeu finalizações de Haaland e ajudou a impedir que a Noruega aproveitasse as oportunidades criadas. Na etapa final, também trabalhou para segurar a pressão dos donos da casa.

Ficou abaixo 📉

Nyland teve participação decisiva no resultado negativo da Noruega. O goleiro cometeu um erro na saída de bola que terminou no gol de Gonçalo Ramos e ainda voltou a falhar minutos depois, quando entregou outra oportunidade ao atacante português. O segundo gol, porém, acabou anulado pelo VAR por impedimento.

continua após a publicidade

✅ Ficha técnica

Noruega 🆚 Portugal
UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Noruega (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berge, Berg e Ødegaard; Schjelderup, Haaland e Nusa.

🟢🔴 Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Francisco Conceição, João Palhinha, Pedro Neto e João Neves; Gonçalo Ramos e João Félix

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jürgen Klopp reage após jogo da Alemanha contra a Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

Futebol Internacional

Klopp perde em casa para a Grécia e segue sem vencer pela Alemanha

Há 1 minuto
Flamengo Libertadores 2019

Futebol Internacional

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid

Há 29 minutos
zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026

Flamengo

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Há 1 hora
João Félix comemorando gol em Noruega e Portugal, pela Nations League

Futebol Internacional

Veja gols de Noruega x Portugal pela Nations League

Há 1 hora
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Futebol Internacional

Antony desabafa após última temporada: 'Tive que tomar remédios'

Há 1 hora
Kauê Furquim comemora gol pelo Brasil

Seleção Brasileira

Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17

Há 3 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Porto comemorando o título da Champions League, na temporada 2003/2004.

Ex-jogador e campeão da Champions League dispara: 'Se não ganhou, então… xiu'

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com Raphinha

Michel Salgado - Real Madrid

Ex-Real Madrid e bicampeão da Champions assume time da Série D do Brasil

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

Arias assume a 10 da Colômbia após era James Rodríguez

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)

Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia

Veja gols de México x Colômbia em amistoso internacional

Confusão no gramado entre jogadores do Estudiantes e do Rosário Central

Final de adversário do Flamengo na Libertadores termina em confusão

Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)

Salah é poupado pelo Egito por preocupação com gramado sintético

Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo

Europeus se impressionam por Rayan: 'Lembra o melhor de Vini Jr'

Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Espanha vira sobre a Inglaterra e vence duelo eletrizante em Wembley

Álex Baena marca o segundo gol da Espanha contra a Inglaterra pela Liga das Nações. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria