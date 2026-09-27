Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Noruega com gol de Gonçalo Ramos
João Félix marcou o primeiro e Haaland descontou para os noruegueses
Portugal venceu a Noruega por 2 a 1, neste domingo (27), em Oslo, pela segunda rodada da Nations League. João Félix abriu o placar para os portugueses, Haaland empatou na etapa final e Gonçalo Ramos recolocou a equipe de Jorge Jesus em vantagem após erro de Nyland. Cristiano Ronaldo, capitão e grande astro da seleção, ficou no banco durante toda a partida e não foi utilizado.
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Primeiro tempo
A Noruega começou pressionando e criou as primeiras oportunidades, principalmente com Haaland. O atacante teve uma grande chance aos 13 minutos, mas Diogo Costa defendeu. Pouco depois, Rúben Dias também apareceu para evitar uma finalização perigosa do camisa 9, que voltou a parar no goleiro português aos 36 minutos.
Portugal, porém, foi mais eficiente e abriu o placar aos 17 minutos. Nuno Mendes arrancou pela esquerda e encontrou Pedro Neto, que acionou João Félix na entrada da área. O atacante finalizou colocado e acertou o ângulo de Nyland para colocar os visitantes em vantagem.
A Noruega aumentou a pressão na reta final da etapa, com Haaland, Berge e Nusa criando oportunidades. Francisco Conceição ainda sentiu dores no joelho e recebeu atendimento, mas conseguiu retornar ao jogo. Apesar das chances dos donos da casa, Portugal segurou o resultado e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.
Segundo tempo
A Noruega voltou pressionando e conseguiu empatar aos 51 minutos. Ødegaard cobrou falta, Diogo Costa fez a defesa parcial e Patrick Berg aproveitou o rebote para tocar de cabeça para Haaland. O atacante finalizou e deixou tudo igual em Oslo.
Portugal respondeu rapidamente e retomou a vantagem aos 54 minutos. Nyland errou na saída de bola e entregou a posse para Gonçalo Ramos, que aproveitou a falha e encobriu o goleiro para marcar o segundo gol português. Pouco depois, Rafael Leão acertou a trave e Gonçalo Ramos desperdiçou o rebote.
O atacante português ainda marcou novamente aos 58 minutos, após outro erro de Nyland, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. A Noruega tentou buscar o empate nos minutos finais, mas Diogo Costa voltou a aparecer em finalizações de Schjelderup e Haaland. Portugal controlou a pressão e confirmou a vitória por 2 a 1.
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O erro de Nyland foi determinante para a vitória portuguesa. A Noruega havia acabado de empatar com Haaland e pressionava em busca da virada, mas o goleiro entregou a bola para Gonçalo Ramos, que aproveitou a oportunidade para marcar o segundo gol de Portugal. O lance recolocou os visitantes em vantagem e mudou novamente o cenário da partida.
Deu aula 🏅
Diogo Costa foi um dos principais nomes de Portugal em Oslo. O goleiro apareceu em diferentes momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando defendeu finalizações de Haaland e ajudou a impedir que a Noruega aproveitasse as oportunidades criadas. Na etapa final, também trabalhou para segurar a pressão dos donos da casa.
Ficou abaixo 📉
Nyland teve participação decisiva no resultado negativo da Noruega. O goleiro cometeu um erro na saída de bola que terminou no gol de Gonçalo Ramos e ainda voltou a falhar minutos depois, quando entregou outra oportunidade ao atacante português. O segundo gol, porém, acabou anulado pelo VAR por impedimento.
✅ Ficha técnica
Noruega 🆚 Portugal
UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Noruega (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berge, Berg e Ødegaard; Schjelderup, Haaland e Nusa.
🟢🔴 Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Francisco Conceição, João Palhinha, Pedro Neto e João Neves; Gonçalo Ramos e João Félix
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