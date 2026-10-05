Presidente da FPF quebra silêncio sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), quebrou o silêncio sobre a polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. O dirigente classificou o episódio como um "mal-entendido" e deixou claro que o atacante seguirá sendo convocado por Portugal enquanto o treinador entender que ele esteja em condições.

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Episódio entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Proença falou após a vitória sobre a Noruega, por 2 a 1, em partida da Liga das Nações disputada no domingo. Questionado sobre o assunto, o presidente evitou entrar em detalhes e afirmou que a questão é da área técnica:

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— Essas explicações eu não vou dar. São conversas absolutamente normais entre treinadores e jogadores. É uma área técnica, e o presidente da Federação não se mete nessas questões — explicou Pedro.

Proença também se opôs à ideia de que a presença de Cristiano na Seleção se deva apenas ao prestígio do camisa 7.

— Ele está na Seleção Nacional por méritos esportivos próprios, e isso é absolutamente indiscutível. Sempre fará parte deste grupo de trabalho enquanto estiver tecnicamente capacitado. Cristiano sabe disso, sabe que essa é a sensação. Sobre este tema em concreto, permitam-me dizer que estamos diante de um mal-entendido que deve ser resolvido internamente — destacou o executivo.

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Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se desentenderam depois do jogo contra Noruega (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Retorno do ídolo em novembro?

Para o dirigente, o desentendimento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus deve ser resolvido internamente, e ele confia que as partes consigam reconduzir a situação antes da próxima convocação. Proença ressaltou ainda a importância de Portugal ter encerrado os quatro jogos da data com tranquilidade, guiado pelo aspecto esportivo.

— Era importante ter finalizado estes quatro jogos com tranquilidade, porque o aspecto esportivo foi o que nos guiou. Teremos tempo e sossego para sentarmos todos juntos e esclarecermos este mal-entendido. Reitero: Cristiano Ronaldo faz parte da nossa história e sempre estará aqui se o treinador precisar dele — afirmou Proença.

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Por fim, o presidente da FPF destacou a relação entre jogador e treinador e afirmou ser testemunha dela. Segundo ele, sem esse vínculo, Cristiano talvez tivesse deixado a Seleção.

— A FPF, com calma, resolve as situações internamente. Reitero: felizmente, existe uma relação muito sólida entre Ronaldo e Jesus, sou testemunha disso, porque, se não fosse assim... sejamos claros, talvez Ronaldo já tivesse abandonado a Seleção. Ele não o faz por essa relação e pelo respeito que tem por ela. Tudo o que acontecer nos próximos dias serão momentos de tranquilidade, conversa, debate, e o que queremos é que, em novembro, possamos estar todos de volta com a nossa Seleção — concluiu o presidente da Federação.