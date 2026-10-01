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Portugal escolhe novo dono para a camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo

Rafael Leão assumirá a numeração do astro português

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 10:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Rafael Leão será o novo dono da camisa 7 de Portugal após a saída de Cristiano Ronaldo da seleção. A Uefa divulgou a numeração atualizada da equipe, e o atacante do Galatasaray foi escolhido para vestir o número que marcou a trajetória do maior artilheiro da história portuguesa. A mudança acontece antes dos próximos compromissos contra Dinamarca e Noruega.

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A definição foi confirmada pela Uefa, que não permite que uma seleção deixe números sem jogador durante a competição. Com isso, a Federação Portuguesa de Futebol precisou indicar um atleta para ocupar a camisa que pertencia a Cristiano Ronaldo. João Félix também aparecia como uma possibilidade, mas acabou permanecendo com o número 11.

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Leão assume número que marcou era de Cristiano

A camisa 7 esteve diretamente associada a Cristiano Ronaldo durante grande parte de sua trajetória por Portugal. Agora, Rafael Leão passa a carregar o número enquanto a seleção inicia uma nova etapa após a saída do astro.

A escolha acontece em meio à turbulência envolvendo o atacante do Al-Nassr. Cristiano Ronaldo não entrou em campo na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega e acompanhou a partida do banco de reservas. No dia seguinte, não participou do treinamento e deixou a concentração. Pouco depois, o próprio jogador confirmou a decisão nas redes sociais.

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– Depois da coletiva de imprensa do treinador e de uma conversa com o presidente da federação portuguesa, decidi deixar a concentração – escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.

O atacante também afirmou que pretende explicar os motivos de sua decisão no momento que considerar adequado e desejou sorte à seleção e aos companheiros.

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Rafael Leão tem 50 jogos por Portugal

A nova camisa chega para Leão aos 27 anos, depois de 50 partidas disputadas pela seleção portuguesa. O atacante soma seis gols e oito assistências no período.

O jogador terá a camisa 7 nos próximos compromissos de Portugal, que enfrenta a Dinamarca em 1º de outubro e a Noruega no dia 4. A equipe portuguesa lidera o grupo à frente dos dois adversários, enquanto o País de Gales aparece na última colocação após os dois primeiros jogos.

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rafael leão portugal
Rafael Leão, do Milan, negocia com clube da Premier League. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Além de Leão, a lista atualizada de Portugal mantém Bruno Fernandes com a camisa 8, Bernardo Silva com a 10, João Félix com a 11 e Gonçalo Ramos com a 9.

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