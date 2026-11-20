Veja gol em Al-Ahli x Al-Nassr: Cristiano Ronaldo abre o placar
Equipes estão se enfrentando nesta sexta-feira (20)
Al-Ahli e Al-Nassr estão se enfrentando nesta sexta-feira (20), no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela nona rodada da Liga Saudita. O clássico foi adiado anteriormente e teve a data remarcada.
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Um dos principais destaques da partida é Cristiano Ronaldo, que está próximo de alcançar a marca de mil gols na carreira. O astro português tinha 985 tentos antes da partida e marcou ainda no início do jogo mais um.
Aos 13 minutos da primeira etapa, o Al-Ahli saiu jogando errado, Samú Costa roubou a bola de Atangana, e Cristiano Ronaldo bate com perfeição. É o gol de número 986!!!
Veja os gols de Al-Ahli x Al-Nassr:
Al Ahli x Al Nassr
- Dia: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- Local: King Abdullah Sports City (Jidá, Arábia Saudita)
- Competição: Liga Saudita 2026/27
- Onde assistir: BandSports, X Sports e GOAT (Youtube).
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