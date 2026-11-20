Ex-Santos e Cruzeiro, Rafael Cabral defende três pênaltis e garante classificação na MLS
Goleiro brasileiro foi decisivo contra o Seattle Sounders
O goleiro brasileiro Rafael Cabral foi o grande nome da classificação do Real Salt Lake nos playoffs da MLS. Na noite desta quinta-feira (19), o jogador defendeu três cobranças de pênalti e teve participação fundamental na vitória por 4 a 2 sobre o Seattle Sounders nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado, a equipe garantiu presença na próxima fase da competição.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Aos 36 anos, o brasileiro mostrou novamente sua capacidade de decidir em momentos importantes. Durante a partida, Rafael defendeu uma cobrança de Albert Rusnák, aos 31 minutos do segundo tempo. Já na disputa por pênaltis, voltou a parar o meia do Seattle e também defendeu a tentativa de Dejan Joveljić.
O desempenho rendeu reconhecimento da própria MLS. Além de contribuir diretamente para a classificação, o goleiro realizou outras intervenções ao longo do confronto e foi eleito o melhor jogador da partida pela liga norte-americana.
Rafael Cabral divide protagonismo após classificação do Real Salt Lake
Apesar da atuação individual de destaque, Rafael Cabral fez questão de ressaltar a participação dos companheiros na conquista. O capitão atribuiu o resultado ao esforço coletivo e também destacou a importância da fé e da dedicação durante a temporada.
— Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo. Ele tem me sustentado e me dado forças para seguir trabalhando e vivendo momentos especiais como esse. Fico muito feliz por ter conseguido ajudar a equipe com as defesas, mas essa classificação é fruto do esforço de todo o grupo. Cada jogador teve sua importância, todos lutaram muito e acreditaram até o fim — afirmou.
O goleiro também projetou a sequência da competição e pregou cautela para os próximos compromissos.
— Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e aos meus companheiros pela confiança. Agora é manter os pés no chão, seguir trabalhando com humildade e buscar coisas ainda maiores juntos — completou.
Brasileiro repete feito alcançado na Leagues Cup
A atuação contra o Seattle Sounders reforça o histórico de Rafael Cabral em decisões por pênaltis. Em 2025, o goleiro já havia sido protagonista de uma classificação diante do Club América, pela Leagues Cup, quando também defendeu três cobranças.
Capitão e uma das principais lideranças do Real Salt Lake, o brasileiro tem participação importante na recuperação da equipe nesta temporada. Depois de uma sequência de resultados negativos, o clube conseguiu reagir na reta final da competição e assegurar uma vaga nos playoffs da MLS.
Rafael Cabral tem passagem por Santos e futebol europeu
Revelado pelo Santos, Rafael Cabral conquistou a Copa Libertadores de 2011 antes de iniciar sua trajetória no futebol internacional. Ao longo da carreira, passou por Napoli, da Itália, Reading, da Inglaterra, além de Cruzeiro e Grêmio, no Brasil.
Aos 36 anos, o goleiro segue como uma das referências do Real Salt Lake. Seu contrato com o clube norte-americano é válido até o fim de 2027.
O que vem aí no Real Salt Lake
Depois de eliminar o Seattle Sounders, o Real Salt Lake terá pela frente o Vancouver Whitecaps na sequência dos playoffs da MLS. A primeira partida da série melhor de três da Conferência Oeste será disputada neste domingo (22), às 22h30 (de Brasília), fora de casa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Mourinho comenta futuro de Endrick e Vini Jr. no Real Madrid: 'O clube é mais importante'
Treinador diz que não há jogadores com privilégios no elenco, defende disputa por posição e afirma que decisão sobre o atacante brasileiro cabe à diretoria
Courtois renova com o Real Madrid e completa dez anos no clube
Goleiro belga estende contrato por mais uma temporada; desde 2018, soma 348 partidas e 14 títulos com a camisa merengue
Kompany retorna ao comando do Bayern quatro semanas após internação de urgência
Técnico está liberado para estar junto ao time contra o Colônia, nesta sexta-feira; Belga foi diagnosticado com meningite
MLS revela salário de Messi; veja ranking dos mais bem pagos
Argentino do Inter Miami recebe cerca de R$ 168 milhões por ano e lidera lista divulgada pela associação de jogadores da liga
De Luís Fabiano a Antony: brasileiros marcaram história no dérbi entre Sevilla e Betis
Clássico da Andaluzia reúne nomes importantes do futebol brasileiro; Marcão, Natan e Antony representam o país nos elencos atuais
Bayern Munique x Colônia: onde assistir, horário e escalações
Bayern Munique x Colônia: pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Com bônus milionário, River confirma valor da venda de Freitas para o Flamengo
Jogador chegou ao clube na janela do meio da temporada
Ex-Bahia busca recorde de gols em temporada pelo líder da J-League
Atacante soma 11 gols em 2026
Real Madrid descarta novo empréstimo de Endrick e estipula valor para venda do atacante
Clube espanhol pede entre 60 e 70 milhões de euros pelo atacante, enquanto Milan demonstra forte interesse, mas esbarra no valor exigido
Final da Sul-Americana pode movimentar R$ 1,4 bilhão na Colômbia; entenda
Decisão entre Atlético-MG e Boca Juniors leva milhares de torcedores a Barranquilla e evidencia impacto econômico dos grandes eventos
Endrick chega aos 150 jogos por clubes com mais gols que Cristiano Ronaldo na mesma marca
Atacante brasileiro soma 37 gols e dez assistências por equipes e supera também os números de Vini Jr. e Rodrygo em gols no mesmo recorte
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Mudryk acusa seleção da Ucrânia por doping e quebra silêncio sobre suspensão de 20 meses
Atacante do Chelsea, emprestado ao Tottenham, acredita que ingeriu substância proibida durante convocação
Jogador é suspenso por oito anos após atingir árbitro com pedra no Equador; vídeo
Jhon Perlaza arremessou o objeto contra um assistente durante partida da terceira divisão; federação solicitará à Fifa que a punição tenha validade mundial
Confirmado: Eleição para presidência da Fifa terá Infantino e mais dois
Prazo para inscrição de candidaturas encerrou na quarta; pleito será em março
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo.
Jeh se destaca no Partizan e conquista titularidade
Brasileiro soma cinco gols e duas assistências em 19 partidas pelo clube sérvio