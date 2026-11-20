O goleiro brasileiro Rafael Cabral foi o grande nome da classificação do Real Salt Lake nos playoffs da MLS. Na noite desta quinta-feira (19), o jogador defendeu três cobranças de pênalti e teve participação fundamental na vitória por 4 a 2 sobre o Seattle Sounders nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado, a equipe garantiu presença na próxima fase da competição.

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Aos 36 anos, o brasileiro mostrou novamente sua capacidade de decidir em momentos importantes. Durante a partida, Rafael defendeu uma cobrança de Albert Rusnák, aos 31 minutos do segundo tempo. Já na disputa por pênaltis, voltou a parar o meia do Seattle e também defendeu a tentativa de Dejan Joveljić.

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O desempenho rendeu reconhecimento da própria MLS. Além de contribuir diretamente para a classificação, o goleiro realizou outras intervenções ao longo do confronto e foi eleito o melhor jogador da partida pela liga norte-americana.

Rafael Cabral eleito melhor jogador em campo (Foto: Divulgação)

Rafael Cabral divide protagonismo após classificação do Real Salt Lake

Apesar da atuação individual de destaque, Rafael Cabral fez questão de ressaltar a participação dos companheiros na conquista. O capitão atribuiu o resultado ao esforço coletivo e também destacou a importância da fé e da dedicação durante a temporada.

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— Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo. Ele tem me sustentado e me dado forças para seguir trabalhando e vivendo momentos especiais como esse. Fico muito feliz por ter conseguido ajudar a equipe com as defesas, mas essa classificação é fruto do esforço de todo o grupo. Cada jogador teve sua importância, todos lutaram muito e acreditaram até o fim — afirmou.

O goleiro também projetou a sequência da competição e pregou cautela para os próximos compromissos.

— Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e aos meus companheiros pela confiança. Agora é manter os pés no chão, seguir trabalhando com humildade e buscar coisas ainda maiores juntos — completou.

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Rafael Cabral comemora defesa de pênalti (Foto: Steph Chambers/Getty Images via AFP)

Brasileiro repete feito alcançado na Leagues Cup

A atuação contra o Seattle Sounders reforça o histórico de Rafael Cabral em decisões por pênaltis. Em 2025, o goleiro já havia sido protagonista de uma classificação diante do Club América, pela Leagues Cup, quando também defendeu três cobranças.

Capitão e uma das principais lideranças do Real Salt Lake, o brasileiro tem participação importante na recuperação da equipe nesta temporada. Depois de uma sequência de resultados negativos, o clube conseguiu reagir na reta final da competição e assegurar uma vaga nos playoffs da MLS.

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Rafael Cabral tem passagem por Santos e futebol europeu

Revelado pelo Santos, Rafael Cabral conquistou a Copa Libertadores de 2011 antes de iniciar sua trajetória no futebol internacional. Ao longo da carreira, passou por Napoli, da Itália, Reading, da Inglaterra, além de Cruzeiro e Grêmio, no Brasil.

Aos 36 anos, o goleiro segue como uma das referências do Real Salt Lake. Seu contrato com o clube norte-americano é válido até o fim de 2027.

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O que vem aí no Real Salt Lake

Depois de eliminar o Seattle Sounders, o Real Salt Lake terá pela frente o Vancouver Whitecaps na sequência dos playoffs da MLS. A primeira partida da série melhor de três da Conferência Oeste será disputada neste domingo (22), às 22h30 (de Brasília), fora de casa.

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