Tom Brady negocia compra de gigante da Inglaterra
Ex-astro da NFL vendeu recentemente sua parte do Birmingham City, de Londres
Um dos maiores nomes da história do futebol americano, Tom Brady quer ampliar a sua participação no outro futebol, o de origem inglesa. E justamente na Inglaterra. De acordo com o jornal The Guardian, o ex-jogador da NLF está em negociações para comprar uma parte das ações do Chelsea.
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A informação sobre o interesse na compra do Chelsea surge poucos dias depois de Tom Brady vender uma parte minoritária que tinha do Birmingham City, clube de Londres que lidera a Championship, a segunda divisão inglesa. Esta venda recente faria parte justamente desse movimento para se tornar um dos donos do Chelsea.
De acordo com a imprensa inglesa, Brady tem uma boa relação com o empresário iraniano-americano Behad Eghbali, dono do fundo Clearlake Capital, que detém 86,5% das ações do Chelsea. O clube de Londres não comentou sobre o assunto.
Tom Brady entrou no mundo do futebol em agosto de 2023, quando surpreendeu ao anunciar a compra de uma parte minoritária do Birmingham City. Ele chegou a ser nomeado presidente do conselho consultivo do clube.
Sete vezes campeão do Super Bowl, o ex-jogador do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, que se aposentou em 2022, também tem uma participação minoritária no Las Vegas Raiders. Ele comprou esta parte da franquia da NFL junto com a Knighthead Capital, dona do Birmingham City. Além do lado empresário e gestor de clubes, Brady, hoje com 49 anos, também é comentarista de futebol americano na Fox, dos Estados Unidos.
Atualmente, o Chelsea é o quinto colocado do Premier League, com 16 pontos em dez partidas. Os Blues recebem o Leeds neste sábado (21), às 12h (de Brasília).
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