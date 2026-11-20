Um dos maiores nomes da história do futebol americano, Tom Brady quer ampliar a sua participação no outro futebol, o de origem inglesa. E justamente na Inglaterra. De acordo com o jornal The Guardian, o ex-jogador da NLF está em negociações para comprar uma parte das ações do Chelsea.

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A informação sobre o interesse na compra do Chelsea surge poucos dias depois de Tom Brady vender uma parte minoritária que tinha do Birmingham City, clube de Londres que lidera a Championship, a segunda divisão inglesa. Esta venda recente faria parte justamente desse movimento para se tornar um dos donos do Chelsea.

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De acordo com a imprensa inglesa, Brady tem uma boa relação com o empresário iraniano-americano Behad Eghbali, dono do fundo Clearlake Capital, que detém 86,5% das ações do Chelsea. O clube de Londres não comentou sobre o assunto.

Tom Brady entrou no mundo do futebol em agosto de 2023, quando surpreendeu ao anunciar a compra de uma parte minoritária do Birmingham City. Ele chegou a ser nomeado presidente do conselho consultivo do clube.

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Sete vezes campeão do Super Bowl, o ex-jogador do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, que se aposentou em 2022, também tem uma participação minoritária no Las Vegas Raiders. Ele comprou esta parte da franquia da NFL junto com a Knighthead Capital, dona do Birmingham City. Além do lado empresário e gestor de clubes, Brady, hoje com 49 anos, também é comentarista de futebol americano na Fox, dos Estados Unidos.

Atualmente, o Chelsea é o quinto colocado do Premier League, com 16 pontos em dez partidas. Os Blues recebem o Leeds neste sábado (21), às 12h (de Brasília).

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