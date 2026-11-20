O atacante Kaio César, do Corinthians, despertou o interesse de clubes do futebol europeu. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol As, equipes de diferentes países estão acompanhando a situação do jogador, que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e está emprestado ao Timão até o final de 2026.

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De acordo com a publicação, três clubes da Espanha, três de Portugal e dois da Holanda já procuraram os representantes do atacante. Além das equipes europeias, times do futebol brasileiro também fizeram contatos para buscar informações sobre uma possível negociação.

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O jornal espanhol aponta que a quantidade de interessados pode provocar uma disputa internacional pela contratação de Kaio César na próxima janela de transferências. Apesar das sondagens, a publicação não revelou os nomes dos clubes envolvidos nas conversas.

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O empréstimo ao Corinthians termina em dezembro deste ano, e o clube paulista possui uma opção de compra estipulada em 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante.

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O jogador ganhou destaque na última quarta-feira (18), quando marcou três gols na vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

No Brasil, o Vasco da Gama é um dos clubes interessados no jogador.

Kaio César tem permanência incerta no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números Kaio César pelo Corinthians

Kaio César soma 36 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026, sendo 22 como titular. O atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências, totalizando 11 participações diretas em gols, com média de uma a cada 198 minutos em campo. Segundo o Sofascore, o jogador tem nota média de 7,02.

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Nas estatísticas ofensivas, Kaio César acumula quatro grandes chances criadas, além de médias de um passe decisivo e 1,7 finalização por partida, sendo 0,6 em direção ao gol. O atacante também registra 2,2 dribles certos por jogo e aproveitamento de 26% nos cruzamentos.

Em relação às disputas individuais, o jogador apresenta médias de 6,2 duelos ganhos e 2,3 faltas sofridas por partida. Os números consideram suas atuações pelo Corinthians ao longo da temporada.