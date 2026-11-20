Atacante do Manchester United causa polêmica após jogar GTA VI de madrugada
Publicação de Bryan Mbeumo gera críticas entre torcedores ingleses
O atacante Bryan Mbeumo, do Manchester United, se envolveu em uma polêmica após publicar uma imagem jogando GTA VI durante a madrugada. O novo título da franquia Grand Theft Auto, desenvolvido pela Rockstar Games, foi lançado nesta quinta-feira (19) e rapidamente ganhou repercussão entre jogadores de futebol. No entanto, a publicação do atleta não foi bem recebida por parte dos torcedores dos Diabos Vermelhos.
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Na imagem compartilhada nas redes sociais, Mbeumo classificou o lançamento como "histórico para o jogo". A publicação rapidamente passou a circular entre os torcedores do Manchester United, que criticaram o atacante por estar jogando videogame durante a madrugada, especialmente em um momento delicado vivido pela equipe na temporada.
O Manchester United atravessa uma crise no Campeonato Inglês e ocupa a zona de rebaixamento da competição. A situação levou o clube a promover mudanças no comando técnico, com a contratação de Mauricio Pochettino para tentar recuperar o desempenho da equipe. O treinador argentino, que já passou por Southampton, Tottenham e Chelsea, deixou a seleção dos Estados Unidos para retornar ao futebol inglês.
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Em agosto, o treinador havia renovado seu contrato com a seleção norte-americana até 2030, mas optou por aceitar o desafio de comandar o Manchester United.
Outros jogadores também estão jogando GTA VI
O lançamento de GTA VI também movimentou outros nomes importantes do futebol mundial. Lucas Paquetá, do Flamengo, compartilhou nas redes sociais itens recebidos da Rockstar Games. Conhecido por realizar transmissões ao vivo enquanto joga videogame, o meio-campista brasileiro já demonstrou interesse pela franquia em outras oportunidades.
Outro fã declarado é Erling Haaland, atacante do Manchester City. Em um vídeo publicado no início do ano, o norueguês revelou que jogava GTA V e aguardava ansiosamente o lançamento da nova edição. Na ocasião, afirmou que escolheria o jogo caso pudesse disputar apenas um título de videogame pelo resto da vida.
Alexander Isak, do Liverpool, também demonstrou entusiasmo com o lançamento. Durante a Data Fifa, o atacante sueco brincou que seria difícil entrar em contato com ele depois de 19 de novembro, justamente por causa da chegada do novo jogo.
Já Luis Díaz, do Bayern de Munique, participou de uma publicação do clube alemão em referência ao lançamento. Na imagem, o colombiano aparece caminhando sem camisa, acompanhado de um pequeno mapa no canto inferior esquerdo, elemento característico da franquia.
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