A Liga das Nações terá um reencontro de peso nas quartas de final. Espanha e França se enfrentarão na próxima fase da competição, poucos meses depois de disputarem uma das semifinais da Copa do Mundo. Os confrontos foram definidos nesta sexta-feira (20), em sorteio realizado pela Uefa.

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Outro duelo repetirá um confronto do último Mundial. A Inglaterra enfrentará a Noruega, seleção que eliminou nas quartas de final da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos.

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Portugal, comandado por Jorge Jesus, terá pela frente a Holanda. Já a Alemanha medirá forças com a Bélgica.

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, durante a Data Fifa de março de 2027. As seleções da Alemanha, França, Inglaterra e Portugal, que terminaram a fase de grupos na liderança de suas chaves, decidirão os confrontos em casa.

Confrontos das quartas de final da Liga das Nações 2026/27

Espanha x França Noruega x Inglaterra Holanda x Portugal Bélgica x Alemanha

Os cruzamentos da semifinal também foram definidos. O vencedor de Espanha x França enfrentará quem avançar de Holanda x Portugal. Do outro lado da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra pegará o vencedor de Bélgica x Alemanha.

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As semifinais e a final serão disputadas na Data Fifa de junho de 2027, em sede ainda não definida.

Chaveamento da Nations League (Foto: Divulgação)

Playoffs de acesso e rebaixamento

Além das quartas de final, a Uefa sorteou os confrontos dos playoffs que definirão o acesso e o rebaixamento entre as divisões da Nations League.

Na disputa por vagas na Liga A, a Dinamarca enfrentará a Bósnia e Herzegovina. A seleção dinamarquesa deixou escapar a classificação para a próxima fase nos acréscimos da última rodada. Os outros duelos serão entre Hungria e Sérvia, Irlanda e Croácia, além de Eslovênia e País de Gales.

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Playoffs Liga A x Liga B

Bósnia e Herzegovina x Dinamarca

Hungria x Sérvia

Irlanda x Croácia

Eslovênia x País de Gales

Os playoffs envolvem os dois piores terceiros colocados e os dois melhores quartos colocados dos grupos da Liga A, que enfrentarão os segundos colocados das quatro chaves da Liga B. Os duelos serão disputados em ida e volta, e os vencedores garantirão vaga na elite da competição.

Suíça, Irlanda do Norte, Áustria e Suécia terminaram na liderança de seus grupos da Liga B e conquistaram o acesso direto à Liga A para a temporada 2028/29. Na outra ponta, Turquia e República Tcheca, últimas colocadas dos grupos A1 e A3, respectivamente, foram rebaixadas para a segunda divisão.

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Na Liga B, as quatro equipes que terminaram na última colocação de seus grupos — Macedônia do Norte, Geórgia, Israel e Romênia — disputarão os playoffs contra os vice-líderes das chaves da Liga C: Belarus, Chipre, Ilhas Faroe e Estônia.

Albânia, Montenegro, Eslováquia e Islândia, por sua vez, garantiram o acesso direto à Liga B.

Playoffs Liga B x Liga C

Chipre x Macedônia do Norte

Estônia x Romênia

Ilhas Faroe x Geórgia

Belarus x Israel

Como será o novo formato da Liga das Nações

A partir da próxima edição, a Liga das Nações passará por uma reformulação e terá três divisões, em vez das quatro atuais. Cada liga contará com três grupos de seis seleções, distribuídas em três potes de acordo com a classificação geral da edição anterior.

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Explicação do chaveamento (Foto: Divulgação)

Cada equipe disputará seis partidas na fase de grupos: duas contra a seleção do mesmo pote, em jogos de ida e volta, e uma contra cada um dos quatro adversários dos outros potes.

As duas primeiras colocadas de cada grupo e as duas melhores terceiras avançarão às quartas de final.

Nas Ligas B e C, as campeãs de cada grupo garantirão o acesso direto à divisão superior. Já as seleções que terminarem em segundo e terceiro lugares disputarão playoffs contra equipes das divisões acima, que também terão representantes na disputa contra o rebaixamento.

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